Aqua Park sezonu açtı

Yaz ayları boyunca vatandaşlardan büyük ilgi gören Polatlı Belediyesi Üçpınar Su Parkı sezonu açtı.

Polatlılıların yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerle yaz boyunca dolup taşan Polatlı Belediyesi Su Parkı; ‘Her şey sizin için, sizinle güzel’ parolasıyla tatili, eğlenceyi ve keyifli anları vatandaşlarla buluşturuyor.

7000 metrekare alan üzerine inşa edilen Üçpınar Aqua Park’ın içerisinde; bay ve bayan ayrı olmak üzere 600 metrekare boyunda iki adet havuz, 200 metrekare çocuk havuzu, 10 adet kaydırak, kafeteryalar, duşlar, soyunma odaları, dezenfeksiyon alanları, engellilere uygun rampalar, asansörler, otopark ve özel etkinlik alanları bulunuyor.

HİJYENE VE STERİLİZASYONA BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR

Polatlı Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak havuz suyu değişimleri, dip temizliği, klorlama ve kaydırak temizlikleri özenle gerçekleştirilen Aqua Park’ta; hijyene ve sterilizasyona büyük önem gösteriliyor. Kafeterya, duş, soyunma kabinleri ve revir kısmının günlük olarak steril hale getirildiği Üçpınar Aqua Parkta; yoğun ilgi gösteren vatandaşların sağlığı için gerekli olan tüm önlemler alınıyor. Bugün itibariyle vatandaşların kullanımında olan Üçpınar Aqua Park’ta bay, bayan ve çocuk havuzlarının suları tamamen boşaltılıp yenilenirken; uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen klorlama ve ilaçlama çalışmaları ile parkın tamamı halk sağlığına uygun hale getirildi.