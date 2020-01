Arda Turan: Galatasaray'ın kararını saygıyla karşılıyorum

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden deneyimli futbolcu Arda Turan, eski kulübü Galatasaray'ın başkanı ve yönetim kurulunun kendisiyle ilgili kararını saygıyla karşıladığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Arda Turan, Galatasaray'a hiç yanlış yapmadığını belirterek, "Galatasaray benim çocukluk hayalim, çocukluk aşkım. Ne mutlu bana ki hayallerim gerçek oldu ve o forma altında Arda Turan oldum. Ben o renkleri çok sevdim. Konu sarı-kırmızı olunca da hayatım boyunca hiçbir talebim, bir şartım olmadı. Gittiğim her yerde Galatasaray sevgimi göğsümü gere gere ifade ettim. Atletico Madrid'e de Barcelona'ya da Galatasaraylı Arda Turan olarak gittim, bununla da iftihar ettim. Evet yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim ama sevindiğim tek bir şey var, ben Galatasaray Spor Kulübüne hiç yanlış yapmadım. Bu benim en büyük mutluluğum ve hep öyle kalacak." ifadelerini kullandı.

"Aslolan Arda Turan değil Galatasaray Spor Kulübü"

Adı üzerinden sarı-kırmızılı kulüpte bir tartışma yaşanmasının kendisi için en büyük üzüntü olacağını aktaran 32 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Arda Turan ismi üzerinden Galatasaray'da bir tartışma yaşanmışsa, yaşanıyorsa bu benim en büyük üzüntüm olacak. Çünkü aslolan Arda Turan değil Galatasaray Spor Kulübüdür. Ben bunu hiç unutmadım. Bundan dolayı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulunun kararını saygıyla karşılıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana destek veren, sevgilerini ileten başta ultrAslan olmak üzere tüm Galatasaray taraftarına teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatım boyunca onların desteğini her zaman arkamda hissettim."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili de açıklamalarda bulunan Arda Turan, şunları ifade etti:

"Birkaç özel kelime de Fatih hocam için. Yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen en ihtiyacım olduğu anda bana yardım elini uzattığı için, şefkatini ve sevgisini bana hissettirdiği için kendisine minnettarım. En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası, çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır. Şartlar ne olursa olsun içimdeki Galatasaray aşkı hep aynıdır. Dualarım her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın başarısı için olacak. Değerli spor kamuoyu, her bir kulübümüzün, oyuncumuzun başarısı Türk futbolunun başarısı olacaktır. Başta milli takımımız olmak üzere sahada ter döken, mücadele eden futbolcu kardeşlerime ve kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Yüreğim her zaman onlarla birlikte olacak."

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, geride kalan günlerde düzenlediği basın toplantısında, Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını belirterek, "Aynı şeyin temcit pilavı gibi sürekli gündeme gelmesinden hem camia hem de yönetim olarak müthiş rahatsızız." ifadesini kullanmıştı.