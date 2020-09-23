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Asistan doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.
Asistan doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan ve hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığa indirim uygulanmadı.

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