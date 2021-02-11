Askerden Gelince Unutulmak 

2020 yılının Şubat ayında yani, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda vatani görevimi yapmak için acemi birliğimdeydim.

Şubat ayının başında başlayan askerlik serüvenim Temmuz ayının 22’sinde sona ermişti.

6 aylık kısa bir askerlik görevim sonrası sivil hayatıma dönüş yaptım ve sivil hayata hızlıca adapte oldum.

Mesleğimin gerekliliği dolayısıyla çalışma hayatına atıldım. Askerden geldikten sonra tam bir ay boyunca dinlendim.

Korona dolayısıyla yaz günlerinin bize anımsattığı “tatil” uzak olsa bile en azından dinlendim.

Bugün 2021 yılı Şubat ayı içerisindeyiz. Askerden geleli tam 7 ay olmuş ve bu süre zarfında çok garip bir durum fark ettim.

Belki de bana garip gelmiş olabilir ama bunu sizinle paylaşmak istedim.

Devlet askerden gelen vatandaşa yol göstermiyor. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz?

Askerden gelen vatandaşın SGK’da kaydı var ancak sigortası olmadığı için GSS yani Genel Sağlık Sigortası adı altında 107.32 TL ödeme yapması zorunlu kılınıyor.

Gerçi söz konusu ödeme GSS’si olmayan her vatandaştan alınıyor. Ayrıca aylık olarak belirlenen ödeme yapılmadığında da her ay yüzdelik dilimler halinde faizi ekleniyor. GSS’si olduğu halde hastane kapısından bir kere bile geçmeyen vatandaş bu parayı ödemek hatta faiziyle beraber ödemek zorunda kalıyor.

İşte bu durum beni rahatsız ediyor. Devlet, askerden gelen vatandaştan GSS ödemesini faizine kadar alıyor, ama kardeşim sen askerden geldin işin gücün var mı diye sormuyor ya da ilgilenmiyor.

İş sadece, vatandaşın İŞKUR’a gitmesiyle bulunuyor.

O da ilgilenildiğinde mümkün olabiliyor. Ama vatandaş SGK’ya gitmese bile GSS ödemesine maruz bırakılıyor.

Madem vatandaşın GSS’den faydalanması düşünülüyor.

Yani vatandaşın sağlığından geri kalmaması düşünülüyorsa, vatandaşın mesleğini eline alması neden düşünülmüyor?

Devletin bu konuda çok yanlış bir yol izlediğini düşünüyorum. Askerden gelmiş bir vatandaş zaten iş bulursa o bilgiler işveren tarafından SGK kayıtlarına işlenir.

Ancak iş bulamayan vatandaşın GSS kayıtlarına bilgileri işlenirse devletin bunu sorgulaması gerekir. Lafa geldiğinde iş beğenmiyorlar, iş çok çalışan yok cümleleri havada geziyor.

Ancak askerden gelince unutulmak tam anlamıyla bu oluyor. Çünkü gerçekten iş bulamayan on binlerce insan mağdur durumda.

Bence acilen; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Bekir Aktürk bir araya gelsin.

Bu konuyu masaya yatırsın. Desinler ki; ya kardeşim biz askerden gelen adamı iş bulamadığı için GSS ile cezalandırmışız.

Bakın bu insan hem hastaneye bile gitmemiş ama faiz bindirmişiz. Burada hata yapmışız. Gelin bunu iş odaklı, gelecek odaklı olacak şekilde yeniden düzenleyelim.

Hem bu sayede işsizlik rakamlarının da düşmesine ciddi manada katkımız olur.

İnanın bu çalışmayı bugün başlatmış olsalar, işsizlik oranı bir hafta olmadan en az yüzde 0,5 oranında düşüş yaşar.

Buna yürekten inanıyorum. Ayrıca bu GSS borcu sadece askerden geldiğinde iş bulamayandan değil; istifa eden, kovulmuş ve 18 yaşını doldurduğu için ailesinin sigortası kapsamından çıkarılmış bireyler içinde geçerli.

Bu çok ciddi bir konu. Devletin bu konuda gerçekten büyük adım atması en büyük temennim.

Çünkü; İŞKUR sadece başvuru yapıldığında iş buluyor olmamalı, başvuru yapılmadan da vatandaş takip edilmeli.

SGK para için vatandaşın yakasına yapışıyor görünmemeli. Gerçekten hizmet verdiği anlaşılmalı.

Hem bu sayede gerçekten devlet ilgilendiği için sandıkta “millet” kazanır, hem de tüm bu bahsettiğim mağduriyetler ortadan kalmış olur.