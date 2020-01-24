  • BIST 123.439
  • Altın 297,501
  • Dolar 5,9288
  • Euro 6,5517
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -4 °C
»

Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, ocak, şubat ve mart aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.
Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.

Açıklamaya göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Havalimanı'nda virüs alarmı: Harekete geçildi24 Ocak 2020 Cuma 09:38
  • Durum giderek kötüleşiyor: Çin'de ölü sayısı 26'ya çıktı24 Ocak 2020 Cuma 09:34
  • Ankara'da büyük operasyon: 40 kişi gözaltına alındı24 Ocak 2020 Cuma 09:27
  • Terör örgütü 'Kapan'a kısıldı! Hepsi ele geçirildi24 Ocak 2020 Cuma 09:25
  • Merkel, İstanbul'a geldi24 Ocak 2020 Cuma 09:24
  • Terim: Arda Turan'ın transferi konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz24 Ocak 2020 Cuma 09:23
  • Bakan Albayrak: Merkez Bankası FED kadar bağımsız24 Ocak 2020 Cuma 09:21
  • Avukatlar 12 ay sabit bedelli ve indirimli elektrik kullanabilecek24 Ocak 2020 Cuma 09:16
  • Hava sıcaklıkları yurt genelinde azalıyor24 Ocak 2020 Cuma 09:11
  • Türkiye ve dünya gündemi 24 Ocak 202024 Ocak 2020 Cuma 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti