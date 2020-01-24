Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.
Açıklamaya göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.
Açıklamaya göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.
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