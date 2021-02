ASKİ, Gölbaşılı muhtarları ağırladı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü muhtarlarla buluşma toplantılarına devam ediyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “ASKİ, Muhtarlarla Buluşuyor” toplantılarının ikincisini Gölbaşı ilçesi muhtarları ile gerçekleştirdi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ihalesi yapılan ve çalışmalarına mart ayında başlanacak 26 kilometrelik Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı’nın 650 bin kişilik nüfusa su sağlayacağını söyledi. Toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen ve sorularını yanıtlayan Öztürk, Mogan Gölü’ne karışan atık su (kanalizasyon) hatları ile ilgili özel bir çalışma yapılacağını da açıkladı.



ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in nabzını tutan, mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yakından bilen muhtarlarla iş birliği yapmak ve kronikleşen sorunları çözmek amacıyla toplantılar gerçekleştiriyor.

“ASKİ, Muhtarlarla Buluşuyor” adıyla toplantılar düzenlemeye başlayan ASKİ Genel Müdürlüğü, Çankaya ilçesinde hizmet veren muhtarlardan sonra Gölbaşılı muhtarları ağırladı.

MAMAK VE GÖLBAŞI ARASINDA 26 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI HIZLA İLERLİYOR

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bürokrasi ve halk arasındaki diyalog sürecini artırarak Başkent’in içme suyu ve altyapı sorunlarını daha hızlı çözmek için pandemi kurallarına uygun olarak Gölbaşılı muhtarlarla yüz yüze görüştü.

“ASKİ, Muhtarlarla Buluşuyor” toplantılarının ikincisini Gölbaşı ilçesi muhtarları ile yapan Öztürk, Mamak ve Gölbaşı arasında yapılan 26 kilometrelik içme suyu hattı çalışmalarının sürdüğünü, ihalesi yapılan projenin tamamlanmasıyla 650 bin kişinin su ihtiyacının karşılanacağını vurguladı. “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi “ içinde yer alan Mogan Gölü’ne karışan atık su hatları ile ilgili özel bir çalışma yapacaklarını da açıklayan Öztürk, ilçe muhtarlarının sorunlarını tek tek dinlerken sorularına da yanıt verdi.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Tütüncübaşı, Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül, Su inşaat Dairesi Başkanı Gülay Aslan, Abone İşleri Dairesi Başkanı Tarık Kaplan ve ASKİ Gölbaşı Müdürü Hayrullah Akkaya’nın da hazır bulunduğu toplantıda; ilçede yapılan yatırım ve yeni çalışmalar hakkında muhtarlar bilgilendirildi.

MOGAN GÖLÜ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Gölbaşı nüfusunun 140 bine yaklaştığına ve bu nedenle de altyapı ihtiyacının arttığına dikkat çeken Öztürk, 54 mahallesi ile Başkent’in gözde ilçesi için “Metropol ilçemizin en büyük ayrıcalığı güneyinde Mogan, kuzeyinde ise Eymir Gölü’ne sahip olması. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu olduğum için Eymir Gölü’ne aşinayım” dedi.

Barcelona Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’de ilan edilen 15 özel koruma bölgesinden biri olan doğa harikası Mogan Gölü için kapsamlı bir çalışma yapılacağını ifade eden Öztürk, göle karışan atık su hatların tespit edileceğini söyledi.

GÖLBAŞI’NA YAKLAŞIK 176 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Gölbaşı’nın bazı bölgelerinde su sıkıntısı yaşandığının altını çizen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gelecekte 650 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak olan 26 kilometre uzunluğundaki Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı’nın ihalesini yaptık. Gölbaşı’na bugüne kadar 55 milyon 600 bin liralık yatırım yaptık. 2021 yılı içinde ise ilçemize 120 milyon liralık daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Gölbaşı, göllerle çevrili merkezi, Sevgi Çiçeği gibi endemik türleri, 200’ün üstünde göçebe kuşa ev sahipliği yapması ile doğanın sunduğu bu eşsiz güzellikler nedeniyle Başkentlilerin özellikle pandemi döneminde ikamet etmek istedikleri bir yere dönüştü. Bu da ilçenin su talebini artırdı.”

ÖZTÜRK: “BAŞKAN YAVAŞ SÖZ VERDİ: YILSONUNA KADAR ASBESTLİ HAT KALMAYACAK”

Göreve gelir gelmez ilk iş olarak Ankara’nın içme suyu şebeke hattındaki insan ve çevre sağlığına zararlı asbestli boruların değişimi ile ilgili ihaleye çıktıklarını belirten Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çok ciddi bir çalışma yaptık. Asbestli borular konusunda ilk etapta karşımıza 220 kilometrelik bir metraj çıktı. İçine bir girdik ve PVC hat ve ilk defa gördüğümüz sistemler derken bu rakam belki 400 kilometreyi geçecek. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bunun sözünü verdi. Bu yılın sonunda Ankara’da hiç asbestli hat kalmayacak içiniz rahat etsin. Size anlattığımız tüm çalışmalarımız hayal ürünü değil, ortada somut ihaleler var. Yüklenicinin imza attığı bir süreç var.”

700 SU DEPOSU ONARILACAK, 50 YENİ DEPO YAPILACAK

Gölbaşılı muhtarlara ilçede yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Öztürk, mart ayında başlanacak 26 kilometrelik Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı’nın tamamlanmasıyla bölgenin büyük bir bölümünün yaşadığı su sıkıntısının ortadan kalkacağını söyledi.

Sorunlu bölgelere noktasal olarak yeni hatlar, depolar ile terfi istasyonlarının ilave edileceğini anlatan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Ankara’da bin 600’e yakın depo var. Bu yıl planlamaya aldığımız depo sayısı ise 700. Bu 700 deponun onarımı için ihaleyi bu ay içinde yapacağız. Bir hafta sonra 50’ye yakın yeni deponun yapımı için ilana çıkacağız” dedi.

KIRSAL MAHALLELERİN SU ABONELİK SORUNU

Toplantıda bazı muhtarların kırsal mahallelerdeki su abonelik bedelleri ile ilgili duydukları rahatsızlığı ifade etmesi üzerine söz alan Abone İşleri Dairesi Başkanı Tarık Kaplan ise şu açıklamalarda bulundu:

“Gölbaşı’nda birçok bölge köyden mahalleye dönüşmüş durumda. Yani imar geçmiş, muntazam yerleşim bölgeleri ile aynı kapsamda olan ama halen tarım ve hayvancılık yapılan bölgeler var. Buralarla ilgili tarife uygulamamız, su abonelik bedellerinin tahsilatı ile ilgili sorun yaşadığımız doğrudur. Bundan 3 ay önce bir kanun çıktı ve buna göre ilçe belediye meclislerinin oturup bir çalışma yapması gerekiyor. Söz konusu bu köyler kırsal mı yoksa merkez statüsünde mi değerlendirilecek bu konuda çalışma yapmalı. Ardından da konu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülüp bir karara bağlanacak fakat bu çalışmayı şu ana kadar yapmış bir ilçe belediyesi yok. Kanuna göre bir an evvel bu kararın alınıp bize iletilmesini talep edeceğiz.”

MUHTARLARIN ORTAK GÖRÜŞÜ: “ASKİ İLE AİLE GİBİ OLDUK”

İlçe sorunlarını yakından dinleyerek diyalog sürecini başlatan ve çözüm üretmek için çaba gösteren ASKİ’ye teşekkür eden Gölbaşılı mahalle muhtarları, görüş ve önerilerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Arzu Dervişoğlu (Eymir Mahallesi Muhtarı): “Sadece sitelerde yaşanan bazı sıkıntılarımız var. Site içlerinden geçen lağım hatlarının dışarı alınmasını talep ediyoruz. Mahallemizde kaynak sularımız mevcut. Bu suların tahlilini yaptırdık ve sonuç içilebilir çıktı. Bunlar yaz kış demeden sürekli akıyor, bu çeşmelerimizin restore edilip boşa akan suların depolanmasını ve bunların tarım ve hayvancılıkta kullanılmasını öneriyorum.”

-Kazım Koç (Tulumtaş Mahallesi Muhtarı): “Tulumtaş’ın su ile alakalı çok bir sorunu kalmadı. Geçen yıl bilginiz çerçevesinde bayağı bir el atıldı sorunlara, teşekkür ederiz ama altyapı ile ilgili sıkıntılarımız var.”

-Ergin Koç (Mahmatlıbahçe Muhtarı): “Bu toplantıyı düzenlediğiniz için çok teşekkür ederim. Köy şebekesinde asbestli borular var. Onunla ilgilenirseniz çok sevinirim.”

-Satılmış Deveci (Karşıyaka Muhtarı): “ Sorunlarımız olduğu zaman da ASKİ ile bir aile olarak 24 saat çalışıyoruz. Telefon ettiğimizde sorunlarımızı yerinde gideriyorlar, şahsınıza çok teşekkür ederim.”

-Bayram Özkan (Şafak Mahallesi Muhtarı): “Su demek can demek. Genel müdürüm size ve yardımcılarınıza, işçilerinize teşekkür ediyorum. 2 ay önce bölge müdürümü aradım saat 22.00‘de çıktı geldi. 20 senedir kardeş gibi çalışıyoruz; hepsine çok teşekkür ederim. Başta özü sözü bir olan Mansur abime saygılarımı sunuyorum.”

-Hüseyin Yılmaz (Mahmatlı Mahallesi Muhtarı): “Su şebekemiz 60 yıllık. Bu nedenle ASKİ ekibi her gün burada. Su depomuzun büyütülmesini istiyoruz.”

-Mehmet Çelik (Hacı Hasan Mahallesi Muhtarı): “Mahallemiz Gölbaşı’nın merkez mahalleleri özelliğinde ve hayvancılık, tarım yok. Tamamen yerleşim yeri. Sağ olsun belediyemiz bugüne kadar mahallemizin her hizmetini yaptı. Suyumuzu ASKİ sağlık yönünden periyodik şekilde takip ediyor. Kanalizasyonumuz büyük oranda tamamlandı. Sadece 1722 Sokak’ın kanalizasyonu sıkıntılı.”

-Yücel Kostak (Subaşı Mahallesi Muhtarı) : “İçme suyumuzu devreye aldık bundan ötürü Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a ve sizlere teşekkür ediyorum. Foseptiğimiz daha önce yapıldı ve şu an çalışır durumda.”

Mahalle sorunlarının dile getirildiği ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantının ardından ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Gölbaşılı muhtarlarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.