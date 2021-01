ASKİ muhtarlarla yüz yüze buluşuyor

Başkentli muhtarlarla diyalog sürecini hızlandırmak ve mahalle sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bundan sonra mahalle muhtarlarıyla yüz yüze görüşeceklerini söyledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü ilk olarak 123 mahalle ve 1 milyona yaklaşan nüfusu ile Ankara’nın en büyük ilçesi olan Çankaya’nın muhtarlarını ağırladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak her türlü önlemin alındığı toplantıya ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de katıldı.

Ankara’ya içme suyu sağlayan barajlardaki su miktarının giderek azaldığına dikkati çekerek konuşmasına başlayan Öztürk, su tasarrufu konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi için muhtarlardan destek istedi. Görüşmeye gelen muhtarlara muhtarlık binalarına asmaları için su tasarrufuna yönelik bilgilendirici doküman ve afişler de verildi.

ASKİ’nin öncelikli görevinin musluklardan sağlıklı su akıtmak, atık ve yağmur sularını çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf etmek olduğuna dikkat çeken Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gelecek nesillerin susuz kalmaması için su kaynaklarının doğru yönetilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Başkent nüfusunun mevcut ve gelecek 30 yıldaki su talebini karşılayabilmek için Master Plan çalışmalarını başlattık. Bugünlerde yağan kar sizleri yanıltmasın. Pandemi şartlarında su tüketimi arttı ve barajlarımız her geçen gün alarm veriyor. Her bir damla suyun kıymetini anlatma konusundaki duyuru ve kampanyalarımızı mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmamız için yardımlarınızı istiyoruz. Afişlerimizi binalarınıza asmanızı rica edeceğiz zira suyumuzu her zamankinden daha özenle kullanmalıyız.“

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışına büyük önem verdiğini ifade eden Öztürk, “Sizlerle el ele vererek Ankara’yı altyapısı güçlü, musluklarından pırıl pırıl su akan, insanları mutlu ve huzurlu bir kent yapmak için çalışacağız. Başkentimiz Atatürk’ün Ankara’sına yakışan çağdaş bir kent olacak” dedi.

SU TASARRUFUNDA ÇARPICI RAKAMLAR

Su tasarrufu konusunda çarpıcı istatistikleri de paylaşan Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

“4 kişilik bir aile için istatistiklere göre ellerimizi yıkarken suyu açık bırakmazsak yılda 12 ton su kazancımız oluyor. Bulaşıkları makinede yıkayarak yılda 40 ton, diş fırçalayıp tıraş olurken musluğu kapatarak yılda 12 ton, duş süresini sadece 1 dakika kısaltarak ise yılda 20 ton su tasarruf edebiliriz. Çamaşır makinesini tamamen dolu çalıştırırsak her yıkamada 10 litre, sebzeleri su dolu bir kapta yıkayarak da yılda yine 20 ton su tasarrufu sağlanabilir. Ayrıca bahçe sulamada sıcak saatler yerine sabah ve akşam saatlerini tercih edersek buharlaşma engellenebilir.”

TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK UYGULAMALAR

Toplantıda tek tek muhtarların sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Akçul, Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül, Abone İşleri Dairesi Başkanı Tarık Kaplan, Su İnşaat Dairesi Başkanı Gülay Aslan, Kanal İnşaat Dairesi Başkanı Oğuz Alsancak ve ASKİ Çankaya Bölge Müdürü Sedat Özdemir yapılan çalışmalar ve yeni yatırımlar hakkında bilgi vererek muhtarların sorularını da yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgınının etkisini azaltmak için en hızlı şekilde önlem alan belediye olduğunu anlatan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biz de ASKİ olarak bu süreçte tüm Türkiye’ye örnek uygulamalar başlattık. Örneğin Başkent’te borcundan dolayı suları kesilen abonelerimizin geçici olarak sularını açtık. ‘Su Ver’ kampanyası ile ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın su faturalarını, hayırsever vatandaşlarımızın ödemesine olanak sağladık. Tüm bunları yaparken ASKİ olarak asli görevlerimizi aksatmadan yerine getirmek için 7/24 mesai yaptık.”

Ankara’nın sosyal, kültürel, siyasi ve ticari hayatına yön veren kuruluşların çoğunun Çankaya ilçesinde yer aldığını ifade eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “114 büyükelçilik, 12 üniversite ve 107 bin iş yerinin bulunduğu Çankaya’nın gündüz nüfusu 2,5 milyona yaklaşıyor. ASKİ’nin 2 milyon 442 bin abonesinin 457 bini Çankaya’da ikamet ediyor. Bu nedenle su tasarrufu konusunda siz muhtarlarımıza da bizim kadar görev düşüyor” dedi.

SON 2 YILDA ÇANKAYA’DA YAPILAN HİZMETLER

Nisan 2019’dan bugüne kadar Çankaya ilçesinde yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Öztürk, ilçede 6 bin 376 içme suyu arıza onarımı ile 11 bin 105 kanal arıza onarımının yapıldığını, 16 bin 741 tazyikli vidanjör ile de arızaların giderildiğini söyledi.

İlçede ayrıca 1 milyon 22 bin metre pis su ve yağmur suyu hattının temizlendiğini, 3 bin 294 yağmur suyu ızgara imalatının gerçekleştirildiğini, 21 bin 836 metre atık su hattı imalatı ile 4 bin 677 metre yağmur suyu hattı imalatının yapıldığını hatırlatan Öztürk, “Bunlar çok ciddi rakamlar, boş durmuyoruz. Göreceksiniz daha iyi işler yapacağız” diye konuştu.

18 YAŞ ALTI ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN FATURADA İNDİRİM

Abone İşleri Dairesi Başkanı Tarık Kaplan, muhtarların su faturasında kademeli tarifeye ilişkin sorularına da yanıt verdi.

Ocak ayı Belediye Meclisine sunulan kademeli su tarifesinin kamuoyuna yanlış yansıtıldığını belirten Kaplan, yüzde 70 abonenin 10 metreküp altında su kullandığını, kademeli uygulamanın 10 metreküp üzerindeki kullanımlar için önerildiğini vurguladı. ASKİ Genel Müdürlüğünün meclise sunduğu bir diğer önerinin ise mevcutta 18 yaş üzeri engelli vatandaşlara uygulanan indirimli su faturasından 18 yaş altı engelli vatandaşların da faydalanması olduğuna dikkat çeken Kaplan, “Bu durumda olan 40 bin ailenin de su faturasında indirim öngörüyoruz” dedi.

MUHTARLARDAN ASKİ’YE TEŞEKKÜR

ASKİ’den yıllardır alamadıkları hizmetleri son 2 yıldır çok kısa sürede almaya başladıklarını vurgulayan muhtarlar, “ASKİ çalışanları ile adeta akraba olduk, mahallemizle ilgili hangi sorunumuz olsa çözümüne yönelik muhatap buluyoruz. Taleplerimiz ciddiyetle değerlendiren bir kurum görmek bizleri çok mutlu ediyor” diyerek ortak düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Nurten İşçi (Güzeltepe Mahallesi Muhtarı): “En çok hizmet aldığım birimlerin başında ASKİ geliyor. Mansur Başkan göreve geldikten sonra belediyenin tüm birimlerinden hizmet alıyoruz. Çalışmalarınızdan memnunuz, şansınız bol, başarılarınız daim olsun.”

-Oya Yakut (Anıttepe Mahallesi Muhtarı): “Altyapımızda bir sıkıntı yok. Mazgallarımız da düzenli şekilde temizleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin en iyi çalışan ekibi belki de ASKİ. Bu nedenle ASKİ’ye çok teşekkür ederiz.”

-Ayşegül Emekçi (100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi Muhtarı): “Bizi bu toplantıya samimiyetle davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Halkımıza kısa sürede ulaşıyorsunuz, çalışmalarınızdan çok memnunuz.”

-Emine Akdemir (Dikmen İlkadım Mahallesi Muhtarı): “Son zamanlarda ASKİ’nin çalışmalarından oldukça memnunuz. Özellikle sahada çalışan arkadaşlar takdire şayan. Bizler bu soğuklarda camımızı bile açamıyorken, onlar sabaha kadar sokakta çalışıyor.”

-Salih Yiğit (Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı): “ASKİ ekipleri mükemmel şekilde çalışıyor. Bu nedenle hem genel müdürümüze hem de Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Ali Tatlı (İlkbahar Mahallesi Muhtarı): “Aman dediğimiz anda hemen ASKİ’den geliyorlar. Bu nedenle hiçbir şikâyetimiz yok. İyi ki varsınız.”

-Kemal Öngör (Aşağı Öveçler Mahallesi Muhtarı): “Biz 6 kardeşiz, şimdi buna bir de ASKİ katıldı ve 7 olduk. Gecem gündüzüm yok çalışıyorum. Hangi saatte ararsam ASKİ’den yetkililere ulaşıyorum, teşekkür ederim.”

-Ülkü Fırat (Yaşamkent Mahallesi Muhtarı): “Ben sıkıntılarımızı bölgedeki arkadaşlarımıza ilettim onlar ilgileniyorlar zaten. Her zaman ne sorunumuz olursa hemen koşuyorlar. Hiçbir zaman ulaşılamamazlık olmadı onun için teşekkür ediyorum.”

-Nebahat Koç (Malazgirt Mahallesi Muhtarı): “Birim müdürlerime buradan teşekkür ediyorum. Olmayan bir yağmur kanalı, temiz su hatlarım bu dönem yapıldı ama küçük eksikler var onları da inşallah önümüzdeki dönem tamamlayacağız. Ben bugün özellikle teşekkür için geldim sağ olun. Emeğinize ve yüreğinize sağlık.”

-Aslı Arslan (Aşağı Dikmen Mahallesi Muhtarı): “Ben de teşekkür ediyorum gerçekten ASKİ’yi aradığımızda aynı gün sıkıntılarımız çözüme ulaşıyor. Özverili çalışmalarından dolayı bölge şefime de çok teşekkür ediyorum.”