Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi yapılandırması meclise sunuldu. Özellikle KYK borcu olan birçok kişi bu yapılandırmayı bekliyordu. Daha doğrusu yapılandırma değil KYK borçlarına af çıkmasını bekliyordu. Ne yazık ki umulan olmadı. Bilirsiniz ki her yıl mezun olan on binlerce öğrenci var. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı hayata KYK borcu ile atılıyor ve uzun yıllar bu borcu ödemekle meşgul oluyor. Ülke ekonomisi ve artan işsizlik göz önüne alındığında ise bu borçlar birçok öğrenciye büyük yük oluşturuyor. KYK borcuyla hayata bir sıfır mağlup başlayan öğrencileri, bir de işssizlik vurunca hayat öğrencileri iki sıfır mağlup durumuna düşürüyor. Buna bir de evlilik ve gelecek kaygısı eklenince işsiz öğrencilerin vay haline…

Devletin bu konuda bir af çıkaracağına zaten ihtimal vermiyordum. Bakmayın siyasilerin her konuşmasında sürekli gençlere vurgu yapmasına falan, iş paraya gelince işler biraz değişiyor. Bu öğrencileri bu yükten kurtarmak için başka bir çözüm önerisinde bulunacağım. Amerikalı milyarder Robert F. Smith’i bilirsiniz. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor. Hemen hemen her yıl Amerika’daki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin kredi borçlarını kapatmakla ünlü bir iş insanı. Milyonlarca dolar ödeyerek, birçok öğrencinin sırtından bu yükü kaldırıyor. Bizde de hayırsever iş insanlarımız bu tarz bir uygulama ile birçok öğrenciyi bu yükten kurtarabilir. Türkiye’de bu şartlarda KYK gibi bir borcu ödemek birçok kişi için zulüm olabiliyor. Evli ve çocuğu olup halen bu borcu ödeyemeyen yübinlerce kişi bulunuyor.

Büyük futbol kulüplerine dahi ekranlarda para toplanıyor, birçok yardım organizasyonu yapılıyor. Ama iş daha yararlı bir konuya gelince kimse elini taşının altına koymuyor.

Mesela son günlerde askıda ekmek uygulaması tartışmaları sürüyor. Hazır bu tartışmalar sürerken bir de askıda KYK uygulaması hayata geçirsek ve bu öğrencileri bu dertten kurtarsak iyi olmaz mı? En azından daha hayırlı bir iş yapmış oluruz.