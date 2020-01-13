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ASKİ'den endüstriyel firmalara online ödeme

ASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel firma abonelerinin atık su analiz ücretlerine online ödeme kolaylığı getirdi. 
ASKİ'den endüstriyel firmalara online ödeme

Akıllı kent uygulamaları kapsamında teknolojiyi kullanarak, hızlı, pratik ve güvenli uygulamaları abonelerin hizmetine sunan ASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel üretim yapan firmalar için atık su analiz ücretlerini online ödeme uygulamasını hayata geçirdi. 
        
ZAMANDAN TASARRUF
         
ASKİ Genel Müdürlüğü, “Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’’ kapsamında kent genelinde endüstriyel atık suyu olan tesisleri denetliyor. 
        
Endüstriyel atık sular kanalizasyon sistemine deşarj edilirken, tesislere ait atık sular kanalizasyona deşarj edilmeden önce ASKİ tarafından numune alınarak, kriterlere uygun olup olmadığı analiz ediliyor.

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Bu kapsama giren tesislerin gerek atık su ruhsat başvuruları gerekse de rutin denetim analizlerini belirli ücret karşılığında gerçekleştiren ASKİ, Ankara’da zamandan tasarruf sağlayan online ödeme uygulamasını başlattı. 

İNTERNET ÜZERİNDEN SORGULA VE ÖDE 
         
Online ödeme kolaylığı için yeni uygulamadan faydalanmak isteyen firmalar analiz ücretlerini, ASKİ mobil uygulaması üzerinden ya da “http://www.aski.gov.tr” internet adresinden borç sorgulaması yaptıktan sonra kredi kartıyla ödeyebilecek.
 
 

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