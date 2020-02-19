ASKİ’YE TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz hafta yolum kentsel dönüşümün yıllardır sürdüğü Mamak Köstence Mahallesi’ne düştü.

İhtiyaç sahibi bir ailenin haberini için yapmak için gittiğim bölgede içler acısı bir manzarayla karşılaştım.

Kaldırılmayı bekleyen yüzlerce gecekondu enkazı içerisinde, maddi imkansızlıktan dolayı bölgeyi terk etmeyerek zor şartlarda az da olsa yaşamaya çalışan vatandaşların olması beni derinden üzdü.

Bölgede yıllardır bitirilemeyen kentsel dönüşüm projesinin bir an önce tamamlanmasının ne kadar önemli olduğunu oraya gittiğimde anladım.

Tekrar asıl anlatmak istediğim konumuza dönmek gerekirse, enkaz altındaki gecekonduların arasından geçerek, dik bir yokuşu tırmanmamızın ardından bölgede yaklaşık 30 yıldır yaşayan Zeynep Kılıç teyzemizin konuğu olduk.

70 yaşındaki eşi ve hasta oğluyla rahmetli babasından kalma yarı yıkık gecekondularında bir yaşam mücadelesi veren 60 yaşındaki Zeynep teyze, başladı yaşlı gözlerle garibanlığını anlatmaya.

Sayfalara sığmayacak zorlu hayat hikayesini o anlattıkça biz de derdiyle bir nebze olsun dertlenmeye çalıştık.

Sohbet arasında evin içindeki sıralı dizilmiş su bidonları dikkatimi çekti. “Nedir bu bidonlar suyunuz mu kesiliyor?” diye sorduğumda şöyle anlatmaya başladı Zeynep teyze: “Su şebeke hattı sürekli patlıyordu ASKİ ekipleri geçtiğimiz aylarda geldi hattı yeniledi; ancak boruları toprak üstünden geçirdi. Dondurucu ilk soğukta da suyumuz dondu akmaz oldu. Yaşlı eşim taşıma suyla evi döndürmeye çalışıyor. Metrelerce uzaktan el arabasıyla su getiriyor”

Bunun ardından söz konusu ihmali haberleştirme ihtiyacı hissettim. Söz konusu haber çıkınca Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri olaya hemen el attı.

ASKİ ekipleri, yaptıkları bu hatayı hemen telafi ederek, toprak üstünden çekilen şebeke hattını toprak altına aldı ve su yeniden akmaya başladı.

Uzunca bir sürenin ardından musluğunun aktığını yeniden gören Zeynep teyzenin yüzündeki mutluluk inanın anlatılmazdı.

Haberimizin ardından soruna anında müdahale eden ASKİ ekiplerine ben de teşekkürlerimi iletiyorum. İstenmeden de olsa yapılan hatayı anında telafi edebilmek önemli.