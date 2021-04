ASTP Başkanı Mustafa Kır Joe Biden’ın 'sözde' soykırım açıklamasıyla ilgili konuştu

ASTP Başkanı Mustafa Kır Joe Biden’ın 1915 Ermeni olayları ile ilgili aldığı soykırım kararına karşılık, Vietnam’da, Kore’de, Afganistan’da, Hiroşima’da, Nagazaki’de Irak’ta milyonlarca insanı katleden, ABD hakkında dava açılması gerektiğini söyledi.

Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP) Başkanı Mustafa Kır, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Ermeni olayları ile ilgili Türkiye aleyhine aldığı haksız ve hukuksuz “soykırım” kararını şiddetle kınadığını belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) ABD hakkında kınama değil, “soykırım” suçlusu kararı alması gerektiğini söyledi. Kır Vietnam’da, Kore’de, Kamboçya’da Afganistan’da Hiroşima’da, Nagazaki’de Irak’ta milyonlarca insanı katleden, Kızılderililerin neslini tüketen ABD hakkında ulusal ve uluslar arası alanda dava açılması gerektiğini kaydetti.

“AYMAZLIKTAN ÖTE UTANMAZLIK”

ABD’nin kanlı tarihine bakmadan, yüz yıllarca her din, her ırk ve her mezhepten Ermeni’sini Yahudi’sini, Hristiyan’ını bağrına basan, barış ve huzur içinde yaşamalarının yolunu açan Yüce Türk milletini bir siyasi hesap uğruna “soykırım” ile suçlamanın aymazlıktan öte utanmazlık olduğunu söyleyen Kır, “Tarihi soykırım ve ırkçılık suçlarıyla sicili kabarık olan ABD ülkemizi veya herhangi bir ülkeyi soykırım ile itham edebilecek yer yüzünde en son ülkedir” dedi.

“MANİPÜLE EDİLİYOR”

“Milletimizin tarihi vesikalarını araştırmadan 1’inci Dünya Savaşı’nın zor şartları içinde iki millet arasında karşılıklı yaşanmış acı olayları manipüle ederek bir takım siyasi hesaplaşma malzemesi yapmasını ve bu olayı ülkemiz aleyhinde şantaj olarak kullanmasını insanlıkla ve devlet adamlığı sıfatıyla bağdaştırmak mümkün değildir” diyen Kır, “İnsanlık ve tarih Biden’ın bu haksız kararı sebebiyle yakasından yapışacak ve hesap soracaktır.”

“KARAR BAĞIMSIZ MAHKEMELERİN İŞİDİR”

“Soykırım işlenip işlenmediği kararı Biden’ın değil, bağımsız mahkemelerin işidir. Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan karşılıklı kayıplar, bu coğrafyanın ortak acıları ve ortak sancılarıdır. ABD bu kararla yaptığı katliamların üstünü örtme çabası gütmektedir. Bu durum altı çizilmesi gereken bir konu olup, objektif yerli yabancı bilim, fikir ve tarih adamları tarafından cevabı mutlaka verilmelidir.”

“TRUVA ATI OLARAK KULLANILDILAR”

“Ermeniler, ülkemizi bölmek isteyen emperyalistler tarafından truva atı olarak kullanılmışlardır. Süreç içinde ‘Ermeni olayları’ Osmanlı Devleti için artık yalnızca bir tedhiş hareketi olmaktan çıkmış, tamamen bir devlete ihanet şekline dönüşmüştür” diye konuştu.

“523 BİN VATANDAŞIMIZI KATLETTİLER”

Başbakanlık Devlet arşivinden tarih ve yerleri belirli olan bilgilere göre Ermeni çeteleri, Nahcivan, Erzurum, Van, Kars, Bayburt, Iğdır, Gümüşhane, Bitlis, Muş, G. Antep, K. Maraş, Trabzon, gibi illerimizin ilçelerinde ve köylerinde 523 bin bebek, kadın, çocuk sivil vatandaşımızı katlettiklerini hatırlatan Kır, Ermenilerin vatandaşlarımızı taş mağazalarda yakarak toplu katliamlar yaptıklarını, Ermeni vahşetinden kaçan Doğu Anadolu'da ki 700 bin üzerindeki vatandaşımızın ise Batı Anadolu’ya göç etmek mecburiyetinde kaldığını vurguladı.

“DOST VE MÜTTEFİK ÜLKE TANIMINDAN ÇIKARILMALI”

“1915 Ermeni olaylarında Ermeniler sütten çıkmış ak kaşık değildir” diyen Kır, atılması gereken adımları şöyle sıraladı, “ ABD “dost ve müttefik” ülke tanımından çıkarılmalıdır. Ülkemizdeki ABD üsleri ABD’nin kullanımına derhal kapatılmalıdır. Biden hakkında ulusal ve uluslararası mahkemelerde dava açılmalıdır. İktidar ve muhalefet partileri bu konuda birbirlerini suçlamaktan vaz geçip yekvücut halinde TBMM tarafından kınama kararı değil, ABD’de hakkında “soykırım” kararı alınmalıdır.

Emrah Özcan/İLKSAYFA