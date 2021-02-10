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Astronot ve Kozmonot ne demek? Bu kelimeler hangi dillere ait?

Uzaya insan gönderen ülkeler gönderdikleri kişiler Astronaut, Kozmonot, Spasyonot gibi isimlendirmeler yapıyor. Peki, Astronot ve Kozmonot gibi kelimeleri hangi ülkeler kullanıyor? Türkçe karşılığı var mı?
Astronot ve Kozmonot ne demek? Bu kelimeler hangi dillere ait?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programı’nda uzaya gidecek Türk astronota isim bulunması çağrı yapmıştı. Peki, Astronaut ve Kozmonot kelimeleri hangi dile mensup? Astronaut ve Kozmonot’un Türkçe karşılığı ne? Gelin birlikte inceleyelim.

Astronot, Kozmonot ya da uzay insanı olarak adlandırılan kişiler, uzay çalışmalarına katılmak üzere eğitilen kişilerdir.

Uzaya insan gönderen ülkelerin dillerinde uzay insanına İngilizce Astronot, Rusça Kozmonot denir. Bu iki kelime, Yunanca ástron (yıldız) ve kosmos (evren) kelimelerinin nautes (denizci) kelimesiyle birleşmesiyle Yıldız denizcisi (Astronot), evren denizcisi (Kozmonot) oluşturulmuştur.

 - Amerika Birleşik Devletleri (Astronot) - Yıldız Denizcisi

 - Rusya (Kozmonot) - Evren Denizcisi

 - Çin (Hángtian Yuán) - Uzaya çıkmış kişi

 - Fransa (Spasyonot) - Uzay Denizcisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat 2021 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada uzaya gidecek Türk astronota isim bulunması çağrısı yapmıştı. Şimdi uzaya gidecek Türk vatandaşı için Astronot veya Kozmonot kelimeleri yerine ne isim kullanılacak merak konusu oldu.

 

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