  • BIST 88.383
  • Altın 341,872
  • Dolar 6,5706
  • Euro 7,2492
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Ateşkes sonrası ne kadar Suriye'li evlerine döndü? İşte detaylar

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yerinden edilen yaklaşık 35 bin sivil Türkiye'nin Rusya ile vardığı mutabakat neticesinde 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkesle evlerine döndü.
Ateşkes sonrası ne kadar Suriye'li evlerine döndü? İşte detaylar

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yerinden edilmiş yaklaşık 35 bin sivil, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Türkiye'nin Rusya ile vardığı mutabakat neticesinde 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra evlerine döndü.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin askeri operasyonlarının durması ve ateşkes sağlanması sonucunda, sivillerin bir kısmının evlerine geri döndüğünü söyledi.

Hallaj, "Rejimin saldırılarını yoğunlaştırdığı Ekim 2019'dan bu yana 1 milyondan fazla sivil yerinden edilmişti. Ateşkesten sonra bunlardan yaklaşık 35 bini yaşadıkları yerlere geri dönebildi." dedi.

Rejim güçlerinin karadan ilerlemesiyle büyük sivil yerleşimleri ele geçirdiğini vurgulayan Hallaj, yüz binlerce sivilin ise rejimin ele geçirdiği bölgelere dönmek istemediğini ve bunların Türkiye-Suriye sınır hattındaki kamplarda yaşamlarına devam edeceğini ifade etti.

Hallaj, evlerine dönen sivilleri, patlamamış savaş kalıntılarına dikkat etmelerini ve tehlikeli bir durum gördüklerinde yetkililere bilgi vermeleri istedi.

İdlib'de durum
Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi. Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın bölgede 12 Ocak 2020 tarihinde saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldığı belirtilmişti. Ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü. Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağlamış, son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girmişti.

Rejim güçlerinin birkaç noktadaki ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 tanısı konan ve hastanede tedavi edilen terim taburcu edildi30 Mart 2020 Pazartesi 14:22
  • LGS kapsamındaki merkezi sınavın kayıtları otomatik alınacak30 Mart 2020 Pazartesi 14:07
  • 569 bin aileye yardım30 Mart 2020 Pazartesi 13:59
  • İspanya’da koronavirüs bilançosu: 24 saatte 812 kişi öldü30 Mart 2020 Pazartesi 13:51
  • Koronavirüs karantinası uygulanan şehir sayısı 14'e çıktı30 Mart 2020 Pazartesi 12:51
  • Jet Sosyete'nin yeni bölümünü 'evde kalan' oyuncular çekti30 Mart 2020 Pazartesi 12:37
  • FETÖ'cü başyaver 442 kez mahrem imamla telefonda görüşmüş30 Mart 2020 Pazartesi 12:15
  • Polislerden çocuklarıyla 'evde kal' mesajı 30 Mart 2020 Pazartesi 11:52
  • Bakan Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödeneğine kimler başvurabilecek?30 Mart 2020 Pazartesi 11:19
  • Resmi açıklama geldi: Şehirler arası seyahat belgesi nereden alınacak?30 Mart 2020 Pazartesi 10:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti