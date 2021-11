Attila Szalai: Derbide muhteşem bir sonuç almak istiyoruz

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai, “Biliyoruz ki bu derbi, Türkiye’deki en büyük maç. Dolayısıyla bizler heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli. Başarılı olmak istiyoruz, muhteşem bir sonuç almak istiyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sür

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte Attila Szalai, derbi öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Milli takım dönüşü dün ilk antrenmanına çıktığını ve hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Szalai, “Derbi haftasındayız ve iyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Sabırsızlıkla derbi saatini, maçı bekliyoruz. Bu süreç itibarıyla antrenmanlarımız biraz daha farklı, çünkü çoğu oyuncu milli takımdaydı. Farklı zamanlarda buraya geldiler. Ben de son iki hafta milli takımdaydım. Salı günü İstanbul’a geldim, dün de takımla antrenmana çıktım. Bazı takım arkadaşlarımız yolculuklarının uzunluğundan dolayı toparlanma süreçleri daha farklı seyrediyor. Şu an itibariyle çok mutluyum. İyi bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

“TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ”

Galatasaray ile oynayacakları derbinin tamamen dolu bir tribünde oynanacağını vurgulayan genç savunmacı, “Bu derbi dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi ve dünyanın takip ettiği bir derbi. Ben de geçen yıl bu derbide oynamıştım. Koronavirüs salgınından dolayı geçen sezon bu derbi taraftarsız oynanmıştı. Pazar günü tamamen dolu tribünler önünde bu derbiyi oynayacağız. Herkes de biliyor ki taraftarsız futbol çok daha farklı ve zor. Futbol için onlar çok önemli unsur. Aslında futbol onlar için. Bizler de takım olarak kendi taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İyi performans göstermek istiyoruz. Başarılı netice elde ederek, onlarla kutlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HERKES DERBİ İÇİN FAZLASIYLA HAZIR”

Derbi öncesi mental hazırlığın da önemine vurgu yapan Szalai, kendisini iyi hissettiğini söyleyerek, “Ben kendimi iyi hissediyorum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Söylediğim gibi daha önce bu derbilerde oynama imkanım vardı. Aynı şekilde fiziksel ve mental anlamda kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Taktiksel hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunu yanında mental hazırlık da çok önemli. Hedefimizin ne olduğunu ve sahada ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Bence herkes pazar günü oynanacak derbi için fazlasıyla hazır” şeklinde konuştu.

“HERKES BU DERBİNİN ÖNEMİNİ GAYET İYİ BİLİYOR”

Takımdaki tecrübeli oyuncuların, daha önce Galatasaray derbisi oynamamış oyunculara yardımcı olduğunu ve derbinin atmosferini anlattığını söyleyen Attila Szalai, “Takımdaki bazı oyuncular daha önce bu derbiyi oynamamış olsalar bile derbi tarihini çok iyi bildikleri için bu derbinin nasıl geçeceğini iyi biliyorlar. Ortada bir rekabet var ve bundan dolayı herkes bu derbinin önemini gayet iyi biliyor. Tabii ki takımımızda tecrübeli oyuncular çok fazla. Onlar da aynı şekilde yardımcı oluyorlar ve olumlu, güçlü bir iletişimle birbirimizi motive ettiğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde bu tecrübeli oyuncular derbiyle ilgili ipuçları, tavsiyeler veriyorlar çünkü bu tip büyük maçlar her zaman stresi yüksek maçlardır ve bu verilecek tavsiyeler de stresi düşürecektir. Daha iyi odaklanmak adına bu tavsiyeler bence oldukça önemli” açıklamasında bulundu.

“BİLİYORUZ Kİ BU DERBİ, TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK MAÇ”

Takım olarak Galatasaray derbisi için heyecanlı olduklarını vurgulayan 23 yaşındaki oyuncu, “Bir futbol oyuncusu olarak elbette ki yapmak istediğimiz şey daima adapte olmaktır, adaptasyondur. Tabii ki hazırlıklar aynı devam etmiyor; bazı oyuncularımız milli takıma gittiler ve takımları için maçlar oynadılar, bazı takım arkadaşlarım da burada kaldılar ve antrenmanlarına devam ettiler. Dolayısıyla bu anlamda farklılıklar olmuş olabilir. Ben şunu zannetmiyorum ki, bu ayrılık, bu ayrım işimizi zorlaştıracak. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Hepimiz şu an itibarıyla heyecanlıyız derbi maçı için. Biliyoruz ki bu derbi, Türkiye’deki en büyük maç. Dolayısıyla bizler heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli. Başarılı olmak istiyoruz, muhteşem bir sonuç almak istiyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“GALATASARAY KARŞISINDA ALACAĞIMIZ GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİ”

Galatasaray derbisinin kendileri için zor geçen süreçte bir reaksiyon gösterme maçı olacağını ifade eden Szalai şöyle konuştu:

“Elbette ki derbi galibiyeti bizler açısından muhteşem bir his oluşturacaktır ve takıma da ivme kazandıracaktır. Bundan dolayı bana göre alacağımız galibiyet çok ama çok önemli. Ligde zorlu periyotlar yaşadık ve şu anda bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Takım arkadaşlarım, buradaki herkes hedefi, ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyor. Bu reaksiyon içinde atacağımız adım bir sonraki maç, Galatasaray maçı. Bizler başarılı olmak istiyoruz ve elbette ki bu maçı kazanmak istiyoruz.”

“UMUYORUM Kİ SEZON SONUNDA ŞAMPİYONLUĞU HEP BERABER KUTLAYABİLİRİZ”

Sarı-lacivertli taraftarların desteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu ve bu desteği her zaman hissettiklerini vurgulayan genç oyuncu, “Desteklerinden dolayı onlara gerçekten minnettarım. Onların desteklerini, tutkularını her daim hissediyoruz. Zor zamanlarımızda da onların desteklerini her daim hissediyoruz ki bana göre bu çok önemli. Bundan dolayı onlara minnettarlığımı tekrar sunmak isterim. Onları tabii ki mutlu etmek, sevindirmek istiyoruz. Umuyorum ki sezon sonunda şampiyonluğu hep beraber kutlayabiliriz çünkü en büyük isteğimiz, hayalimiz bu. Tabii ki her zaman savaşacağız, saha içerisinde her şeyimizi vereceğiz ve çok çalışarak onları mutlu edecek hedeflere ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.