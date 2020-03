Avcılar yemlemek istiyor

Yenimahalle Genç Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği yetkilisi Hüseyin Ülker, “Yabani hayvanlar için doğaya bırakılan yemleme ve hayvan salımında görev almaya hazırız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bu konuda talebimizi ilettik” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği’nin ortak çalışmasıyla “Avcı Eğitim Anketi” yürütülüyor. 12 ilde düzenlenen bu çalışmada avcıların eğitilmesi, doğayla iletişimlerinin daha iyi hale getirilmesi ve doğru avlanma hedefleniyor. Yenimahalle Genç Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği de bu eğitimlere katılan avcı topluluklarından. Gazetemize bilgi veren dernek yetkilisi Hüseyin Ülker, “Yapılan bu eğitimler avcılar için büyük önem taşıyor. Daha doğru avlanma, doğaya katkıda bulunma gibi konularda eğitimler oluyor öğrendiklerimizi arkadaşlarımıza aktarıyoruz” dedi.

BU EĞİTİMLER AVCILAR İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Ülker, verilen eğitimlerin avcılar için büyük önem taşıdığına ve kendi aralarında da bilgi paylaşımını sürekli yaptıklarını belirterek, “Bu eğitimler avcılarımızın için çok önemli. Avcılarımızın avdaki davranışları, birbiri ile olan iletişimleri ve en önemlisi doğayla iletişimleri hakkında bilgiler alıyorlar. Bu eğitimlerin büyük faydasını görüyoruz. Biz de her zaman ustalar olarak genç kardeşlerimize bildiklerimizi anlatıyoruz. Avcılığın bir ata sporu olduğunu, katliam olmadığını ve spor olduğunu aktarıyor, paylaşıyoruz. Avcılık birliktir, paylaşmadır” ifadelerine yer verdi.

YEMLEME VE SALIMDA YARDIMA HAZIRIZ

Ülker, avcıların doğayla iç içe olduğunu ve her zaman doğaya katkıda bulunduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Avcılar doğaya her zaman katkı sağlar. Yanında yem taşır. Hayvanların nerede yem yiyeceğini bilir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden talebimiz yemlemeleri avcılarla birlikte yapmasıdır. Bizler sürekli doğadayız, alandayız, bilgi birikimini paylaşırız. Bu konuda geçtiğimiz günlerde bir dilekçeyle girişimimiz oldu. Yemleme ve salım olduğunda mülki amirlerle birlikte çalışabileceğimizi söyledik. Arkadaşlarımız bir çalışma yapmasa bile yanlarında kuşlar için bulgur, pirinç taşıyor belirli noktalara bırakıyor. Aynı zamanda yanlarında ceviz, badem taşırlar onları uygun gördükleri yerlere ekerler. Doğada çok kez o ektiğimiz ağaçlar karşımıza çıkar. O yüzden avcılar doğanın her zaman koruyucularıdır.”



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA