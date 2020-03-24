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Avrupalılaşmak

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Ali İlkbahar

Kendisinden başkasını insan yerine koymayan, değer vermeyen Avrupa, insan haklarını sadece kendisine uygulayan Avrupa.

Bizim olanı ya tamamen almak sömürmek isteyen, sömürü düzenini en iyi uygulayan Avrupa anneler günü gibi daha çok kazanmak üzere kurulu sömürü düzeniniz anneleri, sevmediğiniz kucağında yavrusu ile sığınacak bir yer ararken ananın kucağındaki çocuk çamurlara düştüğünde, onu kurtarma değil, annenin feryadını hiçe sayan, o halde üzerine gaz bombası ile saldıran yaralanmış, eziliyormuş umurunda olmadan uluslararası göçmenler yasasını çiğneyerek saldıran, çığlıklara aldırmadan işkencelerini artıran Avrupa.

Anaların kucaklarında yavruları canlarından başka bir şeylerini getiremeyen çaresiz göçmenler Avrupa’ya gelmesin diye botunu batırmaya, denizin ortasında öldürmeye çalışan Avrupa.

Botları battığında Aylan bebeğin sahile vurduğunda vicdanı kaybolmuş, taşlaşan Avrupa. 
Ülkelerine gidip kanlarına kadar sömüren insan yerine koymayan Avrupa, çaresizlikten ölmemek yok olmamak için sığınacak bir yer ararken ayağına çelme takan yavrusu ile yerde yuvarlanırken mutlu olan zalim Avrupa, iki yüzlü Avrupa. 

İlkokuldan itibaren her ortamda Avrupalılaşacağız, insan haklarımızı kazanacağız, medeni dünyanın bir parçası olacağız, mutlu insanlar, biz de mutlu olacağız diye bizi oyalayan, bu canavarları örnek gösteren, her şeyimizi bırakıp Avrupalılaşacağız diyen o hayat tarzını yaşamamız için yıllarca kültür emperyalizminin altında nelerimizi kaybettiğimizi anlıyorum.

Savunmasız, çaresiz çocukları denizlerin ortasında botlarını batırıp ölüme terk eden caniler gibi olmak istemiyorum.

Ben insanım. 
Annesini, kardeşlerini denizin ortasında katleden, Aylan çocuğu sahile vurduğunda mutlu olan düşman gözü ile hallettim gözü ile değerlendiren Avrupalı gibi olmayacağım. Yüreğimizi kanatan Aylan bebek gibi çocuk katillerinden olmayacağım. Avrupalı olmak istemiyorum. İnsanların yaşaması için yaşayan insanım.

Ülkem ne zaman dara gelse içeriden karıştıran Taksim olayları, 15 Temmuz ayaklanması gibi ülkemi yıkmak, parçalamak isteyen dost geçinen düşman Avrupalıyı istemiyorum. Ülkemi yıkmak, parçalamak isteyenleri de örnek almak istemiyorum. Avrupalılaşmak istemiyorum.

Ülkemi seviyorum, insanları seviyorum. Öldürmeye değil yaşatmaya çalışıyorum. Mazlumlarla ekmeğimi paylaşıyorum. Ensar – muhacir anlayışıyla Yaradan’dan dolayı yaratılanı seviyorum.
 

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