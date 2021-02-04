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Ayaş Belediyesi Gençlik Merkezi yaptıracak

Ayaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçeye Gençlik Merkezi yaptırıyor. Belediye Gençlik Merkezi işi için ihaleye çıkıyor.
Ayaş Belediyesi Gençlik Merkezi yaptıracak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ayaş Belediyesi’nce yaptırılacak Gençlik Merkezi işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Ayaş Ömeroğlu Mahallesi’nde inşa edilecek olan Gençlik Merkezi, tek katlı olacak. Gençlik Merkezi’nde 5 adet derslik, 1 adet Konferans Salonu, 1 adet yönetici odası, 1 adet eğitmen odası, 1 adet teknik oda, 1 adet çay ocağı, 1 adet elektrik odası ve 1 adet kadın, erkek, engelli WC bulunacak. 

Ayaş’a Gençlik Merkezi yapım işi ihalesi 19 Şubat’ta yapılacak.

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