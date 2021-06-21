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Aydın'da 100 kaçak göçmen kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 100 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın'da 100 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Haziran saat 14.15 sıralarında Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki  51 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı gün içerisinde saat 18.25 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk  kara sularına geri itilen  2 can salı içerisindeki 49 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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