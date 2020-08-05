Aydın'da 'veresiye' kavgası: 3 yaralı

AYDIN'da, alkollü olduğu öne sürülen Cengiz Karakaya (61) ve Orhan Öner (51) ile içki almak istedikleri büfenin sahibi Mustafa Çobanoğlu arasında veresiye alış-veriş nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 3 kişi de yaralanırken, Öner ve Karakaya gözaltına alındı