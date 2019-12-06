Azaptan Kurtarıcı Ameller      

Biz müminler insanlığı kâinatı kuşatan bizleri yoktan var eden Allah’a hamdu senalar olsun. Allah (c.c) cümle mümin kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Müslümanlar olarak bilmeliyiz ki bu dünya fani bu dünya gelip geçici bizleri yoktan var eden Allah (c.c) biz mümin insanlara bu dünyayı halife kılmış ve bizleri imtihan olmaya yeryüzüne bırakmıştır.

Allah biz kullarını seven, düşünen, bizlere rızık veren en iyi şekilde bilen içimizi anlayan, en güzel yere çağıran, bize doğruyu, yanlışı, peygamberleri ile vahiy yolu ile bildiren Allah’a şükürler olsun. Biz insanlar kurtarıcı ameller işlemeye teşvik eden kulların en iyi yerlerde olmasını isteyen yüce rabbimizdir. Allah inanan ve iman eden Müslümanlar için güzel cennetini vaat etmiş biz insanları çok sevmiş bu dünyada ise bizlere bol rızık vermiş dünya işlerimizi de düzene koymuştur.

Bizler en iyi şekilde şükretmek için Allah’ın celal, cemal, azamet ve kibriyası hakkında düşünmeliyiz. İmam Gazali (r.a.)şöyle demiştir: “Sevdiğini sevebildiğin kadar sev muhakkak ondan ayrılacaksın, istediğin kadar yaşa muhakkak öleceksin, dileğini yap muhakkak ki sonunda cezalandırılacaksın.”

Mümin insanlar olarak bu dünyadaki hallerimize dikkat etmeliyiz, iyi ve güzel ameller işlemeliyiz insanları sevmeliyiz, kimse ile uğraşmamalıyız. Günahları üzerimizden atmalıyız. Kul ile Rabbi arasında muamele sahasını bildiğinde bunu her sabah ve akşam kendine tefekkürü adet edinmelisin. Sakın nefsinden ve Allah’tan uzaklaştıran sıfatlardan ve Allah’a yakınlaştıran hallerden gafil olmayalım. Bizler Allah’a yakınlaştırıcı ameller işleyelim, sevilelim, sevdirelim Hz Peygamber Efendimizin izinden gidelim, ayrıştırıcı olmayalım birleştirelim, gönüllerde taht kurmaya çalışalım, bizler değişirsek insanlar değişir, insanlar değişirse dünya değişir. Allah’a emanet olun Sevgi ve Dua ile.

