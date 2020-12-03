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Azerbaycan, Dağlık Karabağ Savaşı'nın bilançosunu açıkladı: 2 bin 783 şehit

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 783 şehit verdiği bildirildi.
Azerbaycan, Dağlık Karabağ Savaşı'nın bilançosunu açıkladı: 2 bin 783 şehit

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarını açıkladı.

Açıklamada, savaş süresince 2 bin 783 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 1245 askerin yaralandığı belirtildi.

Şehit askerlerden kimliğinin henüz belirlenemeyen 103'ünün DNA analiziyle teşhis edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, 100'den fazla askerin kayıp olduğu, onların bulunması için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 

Açıklamada, şehit askerlerin isim ve rütbelerinin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı bildirildi. 

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. 

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, 1 Aralık'ta ise Laçın'dan çekilmişti. 

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