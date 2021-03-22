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Baba Hızır’ın türbesi her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor

Bolu’nun Mengen İlçesi Baba Hızır Köyü’nde rivayete göre keramet göstererek geyiklerin yardımı ile cami inşaatını tamamlayan Baba Hızır’ın türbesi her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Baba Hızır’ın türbesi her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor

Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan Anadolu Erenlerinden Baba Hızır Türbesi’ni her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Mengen Kaymakamlığı verilerine göre Asıl Adı Saidi Yetkin olan Babahızır Hazretleri’nin, kesin olmamakla birlikte 1240-1320 yılları arasında yaşadığı sanılıyor. Yine araştırmalara göre ise Hz. Ebubekir (R.A)’ in on ikinci kuşaktan gelen, Halveti Tarikatı’na mensup Hızır Dede diye bilinen bir şahıs bulunuyor. İsmini verdiği Baba Hızır Köyü’nde her yıl Haziran ayında türbede Baba Hızır’ı Anma Günleri düzenlenirken ziyaretçiler gün boyu aynı yerde bulunan camide ibadet ediyor, Kuran ı Kerim okuyor ve dua ediyor. 

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RİVAYETE GÖRE GEYİKLER CAMİ YAPIMINA YARDIM ETTİ
Baba Hızır ‘Halktan uzak, Hak’a yakın’ düşüncesini benimser. Baba Hızır hakkında yöre halkı arasında en çok bilinen ve anlatılan rivayet ise Baba Hızır’ın camii inşaatı esnasında dağda bulunan geyiklerden yardım aldığı yönündedir. Rivayete göre cami inşaatı esnasında çalışan ustalar malzemenin her bitişinde Baba Hızır’a ‘Baba’ diye sesleniyor. Baba Hızır ise bu seslenişe ‘Merak etme Baba Hazır’ diyerek cevap veriyor ve istenilen malzemeyi yerine yetiştiriyormuş. Yine bir gün camii inşaatı esnasında malzeme tükeniyor. Ve çalışan ustalar ertesi günü inşaatı yarım bırakarak oradan ayrılma kararı alırlar. Rivayete göre Baba Hızır o gece keramet göstererek ormandan geyiklerin yardımı ile cami inşaatına kereste taşır ve inşaatın tamamlanmasını sağlar. Ustaların ‘Baba Hazır’ diye seslenmesi ve gösterdiği kerametlerle darda zorda kalanların yardımına koşması nedeniyle bölge halkı bu zata ‘Baba Hızır’ diyerek seslenmeye başlar. Bulunduğu köye de ismini veren Baba Hızır Türbesi özellikle sünnet olanlar ve yeni evlenen tarafından sık ziyaret edilen noktalardan biridir. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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