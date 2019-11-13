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Baba ocağından askerdeki oğluna 5 metrelik mektup

Kayseri’de Şehit Furkan Doğan yurdunda satın alma müdürü olarak görev yapan Mustafa Kemal Demir, 2001 yılında Bingöl’de askerlik görevini icra ederken babası Abdullah Demir’in kendisine yazmış olduğu 5 metre uzunluğundaki mektubu tam 17 yıldır saklıyor.
Baba ocağından askerdeki oğluna 5 metrelik mektup

 “MEKTUBU BİR HAFTADA OKUDUM”

Mektubun uzunluğundan dolayı askerde görevlerinden arta kalan zamanda okuduğundan bahseden Demir;” İnsan çok gururlanıyor. Orada hepimiz bütün Mehmetçik gurbetteyiz. İnsan unutulmadığını bir kez daha anlıyor. Bu yaşadığım haz benim için çok gurur verici. Ben mektubu ilk elime aldığım zaman, mektubun uzunluğu değil de hepsinin el yazısı olmuş olması dikkatimi çekti. Benim için zamanını ayırmış, silah arkadaşlarımla beraber ne kadar kutsal bir görev içinde olduğumuzdan bahsetmiştir. Bizim için devletin ve milletin ne kadar önemli kavramlar olduğuna değinmiş babam. Tabii ki bu durumlara bende çok duygulandım. Babamla ve kendimle gurur duydum. Mektubun genel olarak değindiği şey millet sevgisi, her ne kadar benim çocukluğum, gençlik dönemimden bahsetmiş olsa da babam şunu da not olarak eklemeyi unutmamış. “Sizler bizim emeğimiz, yurdumuz, vatanımızsınız eminim devlet size bizden iyi bakıyordur. Çok kutsal bir görevde olduğunuzu sakın ha unutmayın. Bu millet her zaman yanınızdadır bunu da bilin” geniş oranda mektubunda bunlara değinmiş babam” diye konuştu.

“BABAMLA GURUR DUYUYORUM”

Mektupla ilk buluştuğu zaman sadece kendisi değil bölük komutanının bile duygulandığını anlatan Mustafa Kemal Demir; ”Mektuplar bölüğe ulaştığı zaman ilk olarak komutanlarımız tarafından okunur. Bir gün bölük komutanımız beni odasına çağırdı. Bende ilk başta tabii ki bir şaşkınlık oldu. Sonra babamın ismini söyledi. Mustafa Kemal Demir, sana beş metrelik bir mektup var dedi. Ben o an neler yaşadığımı tarif edemem ama komutanımın söylediklerinden sonra daha da gururlandım. Komutanım bana çok şanslı bir evlat olduğumu, babamın çok değerli, merhametli ve vatansever bir insan olduğunu söyledi. Böyle bir baba herkese nasip olmaz değerini bil diye bana nasihat etti.O anki hislerim gerçekten inanılmazdı. Daha sonra bu mektup olayı benim bulunduğum bütün koğuşa yayılmış oldu. Hatta askerde lakabım bile buradan geldi. Kim beni görse 5 metrelik arkadaşımız geliyor, geldi gibisinden laflar muhabbetler dönüyordu. Oradaki arkadaşlarımdan babası hayatta olmayanlar bana babamın kıymetini bilmem gerektiğini, baban arkanda olsun gerisi önemli değil gibi sözler edince bende ister istemez çok etkilendim. Kendimi onların yerine koydum ve gerçekten şanslı bir evlat olduğumu anladım” ifadelerini kullandı.

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