Bağışıklığınızı güçlendirin

Doç. Dr. Berkay Ekici bağışıklık sistemini güçlü tutmanın korona virüse ve diğer hastalıklara karşı iyi bir önlem olduğunu ifade ederek, “Bol su, egzersiz ve dengeli, vitaminli beslenmek gerekiyor” dedi.

Korona virüsten ve hastalıklardan korunmada etkili olabilecek önlemlerden biri de bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Güçlü bağışıklık için ise dengeli, yeterli beslenmek ve aşırıya kaçmadan egzersiz yapmak gerekiyor. Gazetemize konuyla ilgili bilgi veren Ufuk Hastanesi’nden Kardiyolog Doç. Dr. Berkay Ekici, “Günde en az 2 litre su, en az 7 saat uyku, günde 30 dakika kültür-fizik egzersizleri, alkol içilmemesi, sigara içilmemesi, probiyotik tüketimi, B, C, E vitamini ve Çinko içeren gıdaların günlük tüketimi önemlidir” tavsiyesinde bulundu.

BOL SU VAR, ALKOL YOK

Su tüketiminin vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ekici, “Su, hücrelerimize oksijen taşınmasında ana rolü olan kan bileşiminin ana parçasıdır. Ayrıca toksinlerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur. Bu nedenle günde 2 litre su içmek toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması ve bağışıklık sisteminizi olumsuz etkilemesini önleyebilir. Alkol, bağırsaklarda doğal olarak bulunan mikropların bağışıklık sistemi ile ilişkisini etkiler. Bağırsak-kan bariyerini bozarak daha fazla bakterinin kana geçmesine neden olabilir. Aşırı tüketimin, bağışıklık sistemindeki akyuvar sayısını ve işlevini azalttığı bildirilmiştir” diye konuştu.

SİGARA KULLANIMI RİSKİ ARTIRIYOR

Sigara kullanımının bağışık sistemi üzerinde ciddi olumsuz etkisi olduğunu belirten Doç. Dr. Ekici, “Sigara (vb.) dumanının bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair bilgiler mevcuttur. Bunlar arasında pnömoni (zatürre) ve influanza (grip) gibi enfeksiyonlara karşı daha fazla duyarlılık oluşması, daha şiddetli ve daha uzun süreli hastalıklar ve kanda daha düşük koruyucu antioksidan seviyelerine (C vitamini gibi) sebep olabilir. Benzer olarak, California San Francisco Üniversitesi (UCSF) Tütün Kontrolü Araştırma ve Eğitim Merkezi, yakın tarihli bir makalede bu bağlantıyı doğrulamıştır. Buna göre “COVID-19 ilişkili pnömoni teşhisi konulan Çin uyruklu hastalar arasında, hastalık ilerlemesi olasılığı (ölüm dahil), sigara içicilerinde içmeyenlere göre 14 kat daha yüksekti” dedi.

C VİTAMİNİNİN ÖNEMİ

Doç. Dr. Ekici beslenme konusunda ise vitaminlerin önemine dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

“Vitamin C, B6 ve E bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli rol alan aracılardır. Clevland Clinik önerilerine göre, bu vitaminlerden zengin besleyici gıdalar yemek, bağışıklık sisteminizin hastalıklarla savaşmasına yardımcı olabilir. C vitamini, bağışıklık sistemini en çok güçlendiren faktörlerden biridir. C vitamini eksikliği sizi hastalanmaya daha yatkın hale getirebilir. Günlük C vitamini alımı, sağlığınız için gereklidir. C vitamini açısından zengin yiyecekler arasında portakal, greyfurt, mandalina, çilek, biber, ıspanak, lahana ve brokolide bulunur.”

B6 VİTAMİNİ YEŞİL SEBZE VE NOHUTTA

“B6 vitamini, iltihabi durumlar ve çeşitli kanserler dahil olmak üzere birçok hastalıkla ilişkili bağışıklık tepkilerinin düzenlenmesinde rol oynar. Literatürde, B6 vitamini eksikliğinin bağışıklık tepkilerini azaltabileceği bildirilmiştir. B6 vitamini bakımından zengin gıdalar arasında tavuk eti, somon ve ton balığı gibi soğuk su balıkları bulunur. B6 vitamini ayrıca yeşil sebzelerde ve humusun ana maddesi olan nohutta da bulunur.”

ISPANAKTA E VİTAMİNİ VAR

“E vitamini, vücudun infeksiyonla savaşmasına yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. E vitamini yönünden zengin besinler arasında kabuklu yemişler, tohumlar ve ıspanak bulunur. E vitamininin viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etkilerinin, C vitamini ile birlikte kullanımı ile arttığı da bilinen bir bilgidir.”

ÇİNKO YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLER

“Çinko vücutta pek çok temel fizyolojik fonksiyonda yer alır ve eksikliği ciddi hastalıklara yol açar. 300' den fazla enzim ve 1000' den fazla hücre bölünme faktörü fonskiyon gösterebilmek için çinkoya ihtiyaç duyar. Çinko yüksek çoğalma kapasitesine sahip bağışıklık sistem hücreleri için elzemdir. Çinko bulunan besinler arasında; balık, buğday tohumu, et, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, ceviz, badem, süt, yumurta, karides ve istiridye şeklinde sıralanabilir.”

GEREKSİZ ANTİBİYOTİĞE DİKKAT

“Üst solunum yolu enfeksiyonları çoğunlukla virüs kaynaklı olmakla birlikte, bakteriyel enfeksiyonlara etkili antibiyotiklerin gereksiz kullanımı toplumda tehlikeli boyutlara ulaşan antibiyotik direncine sebep olabilir. Aynı zamanda gereksiz antibiyotik kullanımı, faydalı bağırsak bakterilerinin yok olmasına sebep olabilir. Bu sebeple hekim tarafından verilmedikçe gereksiz antibiyotik kullanılmamalıdır. Ev yapımı yoğurt, kefir ve tarhana çorbası gibi doğal probiyotiklerin kullanımı probiyotik dengesini koruyabilir.”

UYKU ÇOK ÖNEMLİ

Uyku ve egzersizin bağışıklık sistemini güçlendirmede rolüne de dikkat çeken Doç. Dr. Ekici, “Uyku sırasında bağışıklık sisteminiz, sitokin adı verilen bazı koruyucu proteinleri serbest bırakır. Uyku yoksunluğu bu koruyucu sitokinlerin üretimini azaltabilir. Ek olarak, yeterli uyku almadığınız dönemlerde infeksiyonla mücadele eden akyuvarlar ve antikor düzeyleri azalır. Bu sebeple, yeterli uyku almak Corona virüs infeksiyonlarından korunmada da önemlidir. Yetişkinler için bu, bir gecede 7 saat uyku almak demektir. Çocuklar yaşlarına bağlı olarak daha fazlasını elde etmelidir.”

EVDE YAPILABİLECEK EGZERSİZLER VAR

“Aşırı yoğun egzersizden ziyade günde 30 dakika gibi kısa süreli egzersizlerin bağışıklık sistemini güçlendirebileceği bildirilmektedir. Olumsuz hava koşulları ve Pandemi nedeniyle dışarıda yapılamayan egzersizlerin, ev ortamında da yapılabilmesi mümkündür. Kol, bacak, boyun ve diğer eklemlerin esneme ve germe hareketlerinin ev ortamında yapılabilmesi rahatlıkla mümkündür.”



