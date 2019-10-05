MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu merak ediliyor.

Partiden, doktorlarından, yakınlarından ayrıntılı bir açıklama gelmediği için kötü niyetli bir takım çevrelere gün doğuyor.

Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili olmadık iddialar üfleniyor!

Hayati tehlikesi olduğundan tutan da… “Aslında vefat ettiğini ama bunun şimdilik gizlendiğini” söyleyenler bile oluyor.

Özellikle sosyal medyada; twitter başta olmak üzere.

Ne dedikodular, ne yalanlar, ne dolanlar, ne senaryolar dönüyor…

Kimi “ya tutarsa” beklentisinde, kimi çok daha planlı-programlı hesap peşinde.

Devlet Bey’in bir sağlık sorunu olduğu kesin.

Olabilir, o da bir insan.

(Allah’tan şifa diliyorum.)

Burada önemli olan, sağlık sorununun ne ve ciddi olup olmadığı?

Bu konuda net bir bilgi bekliyor kamuoyu.

Bu olmayınca sosyal medyanın yanı sıra medyada da her kafadan bir ses çıkabiliyor.

Dün Talat Atilla adlı gazeteci önce “Bahçeli'nin sağlık durumu kritik, siyasete devam edemeyebilir” twit’i attı. Bunu kısa bir süre sonra silmiş olsa da, kafaları bulandırdı.

Ardından bir başka gazeteci Şamil Tayyar’dan "Az önce hastaneyle irtibat kurdum, MHP Lideri Bahçeli’nin sağlık kontrolü tamamlanmış, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır…" twiti geldi.

(İnşallah diyorum; biran önce sağlığına kavuşur, görevinin başına geçer; Türkiye’nin Bahçeli’ye ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim.)

Bu noktada “Peki ciddi değil de neden ortalıkta hiç gözükmüyor” diye düşünenler olabilir.

Onlara cevabım şudur:

Her ne kadar resmi bir açıklama, net bir bilgi yoksa da, bir ihtimal de şu olsa gerek:

Zaten gizemli ve bu hali seven bir siyasetçi olan Devlet Bey, “Hazır sağlık sorunu da yaşıyorken, bir süre ortalıkta gözükmeyip, bekleyim, hem istirahat edeyim hem de kim ne diyecek, kim ne yapacak bir bakayım” diye düşünüyor olmasın?..

Dostu düşmanı test, etrafı kolaçan etme durumu…

Asayiş berkemal mi?

Bazı medya organlarında, yüzde 40+1 ve AK Parti ile İyi Parti yakınlaşması gündemlerinin ısıtıldığı şu günlerde, Devlet Bey bunu yapıyor olamaz mı?

Sözkonusu siyasetçi Devlet Bahçeli ise, olur mu olur.

Bekleyip göreceğiz.

