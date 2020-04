Bakan açıkladı! İşte 2020 yaz tatili böyle olacak

Türkiye turizminin corona virüs sonrasında hızla toparlanabilmesi için yol haritası oluşturuldu. İlk olarak oteller yarı kapasiteleriyle hizmet verecek. Sahillerdeki şezlong sayıları azaltılarak sosyal mesafe kuralına uyulacak.

Coronavirüs sonrası kademe kademe rahatlama yaşanacak sektörlerin başında gelen turizm için yol haritası belli oldu. Hükümetin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sektör temsilcileri ile yaptığı toplantılar sonrasında belirlenen yol haritasına göre, oteller önlemlerini alarak mayıs sonu açılmaya başlayabilecek.

Otellerde açık büfenin açılmaması, kapasitenin yarısının kabul edilmesi ve her şey dahil sisteminden uzaklaşılıp butik hizmet verilmesi planlanıyor. Virüs sonrasında sadece otellerde değil bölgedeki restoran ve eğlence mekanlarında da bazı tedbirlerin alınması planlanıyor. İşletme girişlerinde muayene, özel kıyafet ile servis, sandalyelerde azaltma ve maske kullanım şartı gibi önlemler alınması bekleniyor. Bazı oteller, aileye özel bina ve sahil seçeceği sunabilecek. İşletmelerde sağlık personelinin sayısı da arttırılacak. Sağlık personelinin 7/24 otelde bulunması sağlanacak.

ŞEZLONGLARA SINIRLAMA

Akyaka, Selimiye, Bozburun gibi küçük turizm yerleşkelerinde apart ve pansiyonlarda ramazan bayramı sonrası itibariyle yoğunluk bekleniyor. Şezlong sayısının yarı yarıya düşmesi, günübirlik düzenlenen yat ve azmak turlarında ise sınırlamaya gidilmesi planlanıyor. Fazla turistin tekneye binmemesi için denetleme artacak. Aynı uygulama günü birlik yat turları için de olacak.



HAZIRLIK BAŞLADI



Belediyeler ve işletmeler, mayıs ayının sonu için hazırlıklarını yapmaya başladı. Bazı belediyeler sahil şeritlerinde yenilemeler yaparken oteller ise konseptlerlerinde değişikliğe gidiyor. Bazı oteller aileye özel sahil ve dinlenme alanları oluşturmak için inşaata başladı.



KÜÇÜK ESNAFIN YARARINA OLUR



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Marmaris’te temmuzda özellikle Söğüt, Selimiye, Bozburun gibi köylerimizde turizmin canlanmasını bekliyoruz. Apartlar ve pansiyonlarda doluluk olacaktır. Büyük otellerde her şey dahil ve açık büfe sisteminden çıkış olabilir. Bu da küçük esnafın canlanmasını sağlayacaktır. Sahillerde 100 yerine 50 şezlong yerleştirilmesi gibi önlemlerin alınması değerlendiriliyor.



EĞLENCE MEKÂNLARI DOLMAYACAK



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Pandemi konusunda gerekli donanım, sağlık personeli ve ekipmana sahip olan tesisler, faaliyet göstermeye başlayacaktır. Öncelikle ikinci konut sahiplerinin geleceğini tahmin ediyoruz. Oteller için bir süre daha beklemek gerekebilir. Ne kadar hareketlense de sahillerin, yeme içme ve eğlence mekanlarının hınca hınç dolmasına asla müsaade edilmeyecektir.



TEKNE TURUNA KİŞİ SINIRLAMASI



Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya: Ramazan bayramı ile birlikte özellikle butik otel ve mutfağı olan apartlarda yoğunluk bekliyoruz. Hazırlıklarımızı mayısın 15’ine göre yapıyoruz. Şezlong sayıları eskisi gibi yoğun olmayacak. Fiyatlarda artış olabilir. Planlamalar yapılıyor. Azmak turunda 8 metrelik bir tekneye en fazla 12 kişi, 6’şarlı olarak karşılık binebilecek ve mesafe kuralına dikkat edecek.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya: Vatandaşlar ailelerini özledi, önce akraba ziyaretleri başlar. Temmuz ve ağustos aylarında da iç turizmde bir canlanma olabilir. Vatandaşlar bu yıl daha alternatif tatilleri tercih edecek. Butik otel ve pansiyonları daha çok tercih edilecek. Bir ailenin küçük bir pansiyonu kapattığını görebiliriz. Fakat oteller tam kapasite çalışmayacağı için fiyatlar eskiye oranla daha yüksek olabilir.



UÇAKLARDA DA ÖNLEM



Uçuşların otellerin açılmasının ardından başlayacağı, önce iç turizm sonra dış turizmin kademeli olarak canlandırılması planlanıyor. Dış turizmde canlanmanın ise ağustos ayının sonuna doğru başlaması bekleniyor. Eylülde ise bu hareketliliğin artması hedefleniyor. Sadece Türkiye’ye gelişlere izin veren ülkelerden turist gelebilecek. Uçaklarda orta koltuğun boş bırakılması, yemek servisine sınırlama, internet üzerinden bilet satışına teşvik gibi planlar yapılıyor.



İtalyan hava yolu koltuk üreticisi Aviointeriors, salgın sonrası dönem için yaptığı tasarım çalışmasını yayınladı. Tasarım ile uçakta aynı sırada oturan yolcular arasındaki temas azaltılıyor.



ŞEHİRLERARASI SEYAHAT MAYIS SONU BAŞLIYOR



Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.



Bakan Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelede her şeyin olumlu geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu:



“Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyle iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘Buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz”