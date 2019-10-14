Bakan Akar, siyasi partileri ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın harekatla ilgili CHP, MHP ve İyi Parti'nin genel başkanını ziyaret edip, bilgilendireceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın harekatla ilgili CHP, MHP ve İyi Parti'nin genel başkanını ziyaret edip, bilgilendireceği belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli bir adım geldi.

Akar'ın siyasi partileri ziyaret ederek operasyonla ilgili liderleri bilgilendireceği belirtildi.

Bakan Akar, ilk olarak saat 12.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

Akar'ın saha sonra da saat 16.30'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği belirtildi.

Bir süredir rahatsızlığı belirtilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın yeniden siyaset gündemine döneceği belirtilirken Akar'ın MHP liderini de ziyaret ederek harekatla ilgili bilgi vereceği kaydedildi.