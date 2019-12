Bakan Albayrak duyurdu: Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması 2022'de tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması 2022'de tamamlanacak." dedi.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu'nda süren 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Albayrak, 200 binden fazla KOBİ ve esnafa bir kısmı Hazine tarafından karşılanacak şekilde 50 milyar liranın üzerinde kredi sağlandığını söyledi.



Merkez Bankası'nın taşınmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Albayrak, şunları söyledi:



'Merkez Bankası'nın bazı bölümlerinin İstanbul'a taşınması söz konusu. İstanbul sadece bir finans merkezi olarak değil, Türkiye ekonomisinin 3'te birinin merkezi olması nedeniyle küresel bir ekonominin merkezi olması nedeniyle, sadece 9/5 değil, 7/24 bazı piyasalarla, finansal kurumlarıyla uluslararası sektör ve firmaları ile hemhal olunmayı gerektiren bir şehirdir. Merkez Bankası'nın bazı bölümleri İstanbul'a taşınacak. Bunu 2022 yılında tamamlayacağız."

ALBAYRAK: TARİHİN EN BÜYÜK 3 KUR SALDIRISINA RAĞMEN, YIKILMADAN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Albayrak, Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin yeni hedeflere daha güçlü adımlarla ilerleyeceğini kaydetti. 2019'da cari fazlada rekorlar kırıldığının altını çizen Albayrak, "Eğer büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak ve en büyük 10 ekonomiden biri olmak istiyorsak, ekonomiyi yüzde 5 altına taşımak zorundayız. Attığımız her düzenlemenin, her kararın enflasyondaki etkisini inceleyerek hareket ediyoruz. Gıda fiyatları konusunda 3 bakanlık her ay düzenli olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. İthalatımızı alzaltmak için yerli kaynakların tercih edilmesini sağladık. Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz. Reel sektörü güçlendirmeye devam edeceğiz. Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.