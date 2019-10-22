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Bakan Albayrak: Türkiye cari fazlada rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT World Küreselleşme Formu'nda bir konuşma yaptı. Albayrak, "Son günlerdeki tüm yaptırım tehditlerine rağmen finansal piyasalarımız büyük bir direnç göstermeye devam etti" dedi.
Bakan Albayrak: Türkiye cari fazlada rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

ULUSLARARASI TİCARETTEKİ GERİLİMLERİ AZALTMALIYIZ

Bütün finans sisteminin tek bir para birimine dayalı olması risk oluşturuyor. ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor. Güç rekabetini bir yana bırakıp, uluslararası ticaretteki gerilimleri azaltmalıyız. Korumacı yaklaşımlar bize bunu gösteriyor.

TÜRKİYE CARİ FAZLADA REKOR KIRDI

Türkiye dünyanın 16. en büyük ekonomisi, satınalma gücü paritesine göre ise 12. sırada yer alıyor. Küresel ekonominin temel ulaşım yolu üzerinde yer alıyoruz. Son 10 yılda yıllık yüzde 5'lik bir büyüme gösterdik. Türkiye cari fazlada rekor kırdı ve Ağustos'ta cari fazla 5.1 milyar dolar oldu.

EKİM'DE ENFLASYON DÜŞECEK

Yapısal reformları uygulayarak sağlıklık, uygulanabilir ve dengeli bir büyümeyi hedefledik. Pozitif büyüme bekliyoruz. Şu anda enflasyonda yüzde 9.3'lük bir seviyedeyiz. Ekim'de yüzde 9'dan çok daha düşük bir seviyeyi yakalayacağız ve yıl sonunu yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz.

HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ

Biz Türkiye olarak dünya çapında mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Son birkaç günde çok fazla ekonomik yaptırım tehdidine maruz kaldık. Ama finans piyasalarımız direnç gösterdi. Her geçen gün daha da güçleneceğiz.

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