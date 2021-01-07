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Bakan Gül'den personel alımı müjdesi

Adalet Bakanı Gül, "İnsan kaynakları kapasitemizin güçlendirilmesi için çalışmalarımız yeni yılda da hız kesmeden devam edecek. Bu ay sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımını duyurup, yıl içerisinde göreve başlamalarını sağlayacağız." dedi.
Bakan Gül'den personel alımı müjdesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde görevli yazı işleri ve idari işler müdürleriyle video konferans aracılığıyla görüştü.

Devletin temelinin adalet, adaletin temelinin ise insan, insan hak ve onuru olduğunu söyleyen Gül, insan hak ve onuru gözetilerek adaletin güçlendirilebileceğinin, koruyup geliştirilebileceğinin altını çizdi. Abdulhamit Gül, "Adaletin konusu da öznesi de insandır. İnsanımızla adaletin buluşma noktası adliyeler ve yargı kurumlarıdır." ifadesini kullandı.

Adliyelerde, yargı kurumlarında çalışanların, adalet kapısını açan vatandaşın ilk gördüğü yetkililer olduğunu belirten Gül, bu kurumlardaki personeli adalet idealinin gerçekleşmesinde en önemli yapı taşı olarak gördüklerini vurguladı. Adalet kurumlarında görev yapmanın önemli ve ağır sorumluluk gerektirdiğini dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"İnsan kaynakları kapasitemizin güçlendirilmesi için çalışmalarımız yeni yılda da hız kesmeden devam edecek. Bu ay sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımını duyurup, yıl içerisinde göreve başlamalarını sağlayacağız. Sizlerin ihtiyaç ve beklentilerinizi dikkate alan bir personel rejimini önemsiyoruz."

Her türlü destek verilecek
Çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Gül, görevi başında şiddete maruz kalanlara da "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Personelin her zaman yanında olduklarını ve her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini bildiren Bakan Gül, daha sonra farklı illere bağlanarak çalışanlarla görüştü.

İlk defa bir bakanla görüşme imkanı bulduklarını belirten adliye çalışanları ise kendilerine söz hakkı verildiği ve görüşleri alındığı için Bakan Gül'e teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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