Bakan Kasapoğlu: Gençlik merkezlerimiz iyilik merkezi oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu 'Anadolu Soruyor' programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gönüllülük faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Tüm faaliyetlerimizi bu eksende gerçekleştiriyoruz. Gönüllü gençlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında gençlik merkezlerinde yurtlarımızda ciddi faaliyetler gerçekleştiriyor. Elazığ'da yaşanan deprem, İzmir'de yaşanan deprem, akabinde sel felaketleri, ben bu zamanlarda gençlerimizin dur durak bilmeden inançla, aşkla insanımızın yanında olduğunu gördüm. 400'e yakın gençlik merkezimiz var. Burada gönüllülerimiz var. İyilik merkezleri oldu gençlik merkezlerimiz. Bu alanlarımızı yurtlarımızı birer iyilik merkezi haline dönüştürüyorlar. Her bir faaliyet sadece standart faaliyetler değil. Gelişen, değişen, dönüşen çalışmalarla bu süreçleri güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEDİYENİN EN GÜZELİ KİTAPTIR ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ"

Bakan Kasapoğlu, "Okumak hem okuyucuyu desteklemek hem yazı insanlarımıza bu anlamda destek vermek, matbaayı güçlü tutmak bakanlık olarak önem verdiğimiz anlamlardan bir tanesi. Her geçen gün yayınlarımızı yeni yayınlarla takviye ediyoruz. Hediyenin en güzeli kitaptır anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

"YURTLARIMIZ DEVASA BİR YATIRIM"

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına da değinen Bakan Dr. Kasapoğlu, "Türkiye'nin yurtları, bakanlığımızın yurtları bizim en büyük gururumuz. Göğsümüzü gere gere hep söylediğimiz iftihar tablomuzdan bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük öz veriyle gerçekleştirdiği devasa bir yatırım. Türkiye'nin her ilinde birçok ilçesinde yurtlarımız var. Her geçen gün artıyor da. Otellerle rekabet edecek konumdayız. Buna kimsenin çamur atmasına izin vermeyiz. Türkiye'nin en büyük kapasiteli yurt yapısı. 743 bin yatak var her gün yeni yatak ilave ediyoruz. Konforlu bir ortam sunuyoruz. Eğitimlerimiz var. Yurtlara ikinci üniversite felsefesiyle yaklaşıyoruz. Diyoruz ki öğrencilerimize yemeğinden ısınmasına her şeyi verelim. Yurtlarımız hem yaşam alanı hem ikinci üniversite. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımız dünyada gelişmiş olarak ifade edilen üniversite ve ülkeler var. Bizim Türkiye olarak dünyanın en güçlü, en donanımlı en geniş yurt alt yapısı var. Yerleştirme oranlarımız her geçen gün çok daha yukarı bir noktaya gidiyor. Böylesine devasa bir devrimi ortaya hiçbir şey yokmuş gibi lanse etmek hiçbir vidana, vicdan sahibi insana yakışmaz" diye konuştu.

"GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ"

Bazı belediyeler tarafından yurtlara yapılan eleştirilere yanıt veren Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Güneş balçıkla sıvanmaz. Algıda çalışsalar, spekülasyon olsa herkes doğruyu, hakikati er ya da geç öğreniyor. Ona yürekten inanıyorum. Lakin bazen hiçbir eseri olmayanlar daha gerçekçi olmak gerekirse taş üstüne taş koymamış olanlar sanki bir şey olmamış gibi hareket ediyorlar. Bunun başka bir izahı olamaz. Ben burada iyi niyet görmediğimi; bir doğruyla farklı şekilde oynuyorsanız burada iyi niyet yoktur. Ben buradaki çabaların bir işe yaramayacağını söylüyorum. Bazı belediyeler 3 yılda kaç yatak kapasitesi sahibi olan yurtlar yapmıştır. Ne Ankara'da var ne İzmir'de var. Sadece algı ortaya koymaya, algı yönetmeye ve insanları kandırmaya yönelik çabalar var. Kimse bunlara inanmaz. Onların tarzında inşa etmek yok onların tarzında iftira var. Milletimiz en güzelini taktir edecektir" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE ÜRETMEK BİZİM FELSEFEMİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlik bizim en büyük gücümüz, gençlik bizim en büyük inancımız ve umudumuz. O yüzden gençlerimizle birlikte çalışmak, gençlerimizle birlikte üretmek bizim felsefemiz, yol haritamız. Ülkemizde 20 milyondan fazla genç var. Türkiye'nin gençleri diğer ülkelerin ki gibi değil gerektiğinde 15 Temmuz gibi yüreğini ortaya koyan gençler gerekirse olimpiyatlarda gördük her biri gönlü geniş gençler, öz veri sahibi gençler. Gençlerimizin önünü açmak, her alanda onlarla beraber olmak bizim en büyük önceliğimiz hükümet olarak. Gençlerimiz her alanda varlar. Parlamentoda gencecik milletvekillerimiz var. Gençlerin bütçesi gençlerde diye bir çalışma başlattık. Bu yılın bütçesini gençlerimize soruyoruz. Her alanda katılımcı bir ruhla gençlerimizle birlikte bu süreci yönettik yöneteceğiz. Anadolu'ya gittiğimde sürekli gençlerimizle birlikte oluyoruz onlarla buluşuyoruz. Türkiye'nin dört bir yerinde gençlerimizle konuşuyoruz, onlarla hasbihal ediyoruz. Bugünümüzü ve yarınımızı inşa ediyoruz."

"GENÇLERİMİZ ADINA HİÇBİR KARAMSARLIK POLİTİKASINA İZİN VERMEYİZ"

Z kuşağı ile ilgili söylemler hakkında açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimiz adına açıkçası 'gençlerimiz bitti' idamlarının üzücü olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugünün gençleri her zamankinden atak, umut vaat eden gençler. Gençlerimiz adına hiçbir karamsarlık politikasına izin vermeyiz. 1 Temmuz'u gençlerimizle birlikte başardık. Gençlerimiz bizim yarınlarımız değil sadece bugünlerimiz. Gençlerimiz sanatta, sporda, ilimde, teknolojide her alanda dolu dolu gençler" dedi.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, GENÇLERİNDİR"

Gençlerin talepleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Bizim projelerimiz bir katılım modeli. Bu modelin gençler tarafından sahiplenilmesi gençlerin bu katılımcı ruhu sahiplendiğini gösteriyor. Gençlerin bizlerle bu tür çalışmalar içerisinde sadece planlama değil, uygulanmasından denetlenmesine kadar biz gençlerin mutfakta olmasını istiyoruz. Gençlerin aynı zamanda işin kontrol noktasında olmasını istiyoruz. Bu ruha yönelik yaptığımız her çalışma gençlerimizin en büyük önceliğinin bu olduğunu bizlere gösteriyor. Bu da onların bu anlamdaki projelerinin desteklenmesi. Bizim gençlere destek programımız var. 'fikir sizden destek bizden' programımız var. Her alanda gençler fikirlerini yazıyorlar, projelendiriyorlar biz de onlara destek veriyoruz. Biz de diyoruz ki sevgili gençler Gençlik ve Spor Bakanlığı sizindir. Bu bakanlığın her bir imkanı sizlerin imkanı gençler" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZIN HER BİRİ BAĞIMLILIĞA KARŞI VURULAN TOKAT"

Madde bağımlılığıyla verilen mücadeleyle ilgili de konuşan Kasapoğlu, "Bizim her bir çalışmamız bağımlılıkla mücadele. Gençlik merkezlerimiz, spor salonlarımız, etkinliklerimiz. Bunların her biri bağımlılığa karşı vurulan tokat. Bizim spesifik olarak bağımlılıkla mücadele olarak günümüzde maalesef iyilik bir yandan yükselirken kötü alışkanlıklar dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. İyiyle kötünün mücadelesi sürekli devam ediyor. Çok çok bağımlılıklar var. Madde bağımlılığından internet bağımlılığına kadar. Maalesef ciddi riskler oluşturan boyutlar var. Bunun her biri bakanlığımızın hem ilgi hem de sorumluluk duyduğu konular. Özellikle kitap dostu olmak, kitapla ilgili geliştirilmiş politikalar o da biz anlamda bizim en büyük mücadelemiz" şeklinde konuştu.

"SPOR KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM"

Bakan Kasapoğlu, "Spor sadece futboldan ibaret değildi. Olimpiyatlarda gençlerimizin neler başardığını gördük. En başarılı olimpiyatları bu yıl yaşadık. Jimnastikten yüzmeye, okçuluğa, basketbola, voleybolda kızlarımızı gördünüz meydan okudular. Basketbolda yeni projelerimiz var. 10 bin pota var. Basketbol seferberliği başlatıyoruz. İnanın gençlerimizin her biri birer yetenek. Yeter ki biz işi tesadüfe bırakmayalım. Yeter ki bu işe kendini veren paydaşlarımızla el ele olalım. Bu millet her şeyin en güzelini, en yüksek çıtada başaracak gençlerimizi görüyoruz. Biz yetenek taraması başlattık. Yetenek taramasıyla üçüncü dördüncü sınıf gençleri farklı parametrelerde ölçerek yeteneklerini tespit ediyoruz ve onları sporcu eğitim merkezlerimiz var spora yönlendiriyoruz. Yetenek keşfi ve spora yönlendirme. Mutlaka ve mutlaka her gencimizin bir branşa yönlendirilmesi en azından günlük yaşamında onu bir sporla meşgul etme çabamız var. Çünkü spor bizim en önemli sorumluluk duyduğumuz alanlardan biri. Spor kültürünü güçlendirmemiz lazım" dedi.

"SPOR YASASINDA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİK"

Spor kulüplerine verilen desteklerle ilgili konuşan Bakan Kasapoğlu, "Spor kulüpleri; ve spor kulüplerinin bu noktada kurumsallaşması bizim en önem verdiğimiz konulardan biri Geçtiğimiz yıl spor kulüpleri ve federasyonları adlı bir çalıştay düzenledik. Dedik gelin kulüpleri masaya yatıralım. Çok verimli bir toplantı gerçekleşti. Bu anlamda yasa çalışmalarını hızlandırmak ve katkı vermek maksadıyla bunu parlamentomuzla da paylaştık. Spor yasasında önemli bir noktaya geldik. İnşallah o da en kısa zamanda neticelenecektir. Bu da kulüplerin hem finansal anlamda hem de idari anlamda bir kurumsal hürriyete kavuşması demek. Yapıların revize edilmesi gerekliliği var. Bunlar sağlandığı taktirde inanın başarının önünde hiçbir engel yok. Bizim en büyük destek noktalarımızdan biri amatör spor. Alt yapı en büyük destek noktalarımızdan biri. Güçlü ve yayın bir şekilde destekliyoruz. Bunu da çok güçlü bir şekilde yapıyoruz. Kulüplere çok ciddi desteklerimiz oldu son 7-8 yılda" diye konuştu.

"PERSONEL ALMA YÖNÜNDE DÜŞÜNCEMİZ OLDU"

Personel alımı noktasında açıklama yapan Bakan Dr. Kasapoğlu, "Geçtiğimiz aylarda ailelimizi genişletme yönünde düşüncemiz olmuştu. Gerek antrenör gerek diğer konularda çalışmalarımız sürüyor. Yönetim kısmıyla ilgili, spor tarafıyla ilgili çalışmalarımız var, temizlik ve güvenlik alımını yeni tamamladı. 4 bin tane arkadaşımızı bakanlığımı bünyesine kattık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her bir çalışanı gerçekten çok değerli. Güvenlik görevlisinden temizlik görevlisine yöneticisinden amirine kadar. Herkes hakikatten önemli bir çaba veriyor, önemli bir gayret veriyor. Yurtlarda biz 150 bine yakın vatandaşımızı misafir ettik. Karantina sürecinde ücretsiz ağırladık" diye konuştu.