Bakan Koca: Yurtdışına çıkmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt dışına gidip gelen herkesin potansiyel virüs taşıyıcısı olduğunu belirterek, “Zorunlu değilse yurt dışına çıkmayın” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından son duruma ilişkin bilgiler verdi. Koca öncelikle, “Türkiye Cumhuriyeti olarak çok erken dönemde henüz hastalığın ismi bile konulmamışken devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık” diye konuştu.

SALGIN KAPIMIZDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu noktada her tedbirin en üst düzeyde alınması yönünde talimat verdiğini bildiren Koca, şöyle devam etti: “Çin’de kaynak bulan bu virüs Türkiye’ye bulaşmadı. Ama komşu ülkelerimizde başta İran olmak üzere, Avrupa ülkelerinde başta İtalya olmak üzere ve her geçen gün diğer ülkelerde yayılan bir salgını görüyoruz. Salgın kapımızda. Görüyoruz ki 84 ülkede görülmeye başladı ve her geçen gün bu ülkelerin sayısı artıyor. Yani yurt dışına giden ve dönen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı”

YURT DIŞINA ÇIKMAYIN

Virüsle mücadelede en önemli unsurun bulaşıcılığın önlenmesi olduğuna işaret eden Koca, şunları kaydetti: “Vatandaşımızın sadece belirttiğimiz 5 ülke değil, bunun dışında da yurt dışına mümkün mertebe çıkmaması. Rica ediyorum, yurt dışına gidenler de ülkeye dönüşlerinde mutlaka 14 gün evde kendilerini izole etsinler. Eğer dışarı çıkmak istiyorlarsa, maskelerini taksınlar.

YAŞLILAR DİKKAT ETMELİ

Yaşlılar için durumun daha riskli olduğunu söyleyen Bakan Koca, “60-65 yaş üstündekilerin, altta riskli bir hastalık durumu olmasa bile mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını, kalabalık ortamlara girmemelerini istiyoruz. Gençlerde ölüm oranın yüzde 0,2 yani binde 2 olduğunu ama yaşlılarda 60 yaş sonrası 85 ve üstüne doğru bu oranın yüzde 15, hatta yüzde 40’lara doğru yükseldiğini biliyoruz” bilgisini paylaştı.

FRANSIZ BİR YOLCUYDU

Koca, Singapur seferi yapan THY uçağında bir yolcuda hastalığın pozitif bulunduğuna dair bilgiye ilişkin şunları söyledi: “Bu vatandaş Fransız vatandaşı, transit bir yolcu. İstanbul aktarmalı ve burada ateşi görülmemiş” dedi. Bakan Koca, İstanbul’a yolcusuz dönen THY Singapur uçağının mürettebatının ilk muayenelerinde hastalık bulgusuna rastlanmadığını bildirdi. Koca, Mürettebatın 14 gün gözetim altında tutulacağını da sözlerine ekledi. Umre’den dönen bütün vatandaşların sağlık taramasından geçirildiğini aktaran Fahrettin Koca, şöyle konuştu: “Şu ana kadar herhangi pozitif vaka bulunmadı”

Söylenti çıkaranlara soruşturma

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı yönünde söylenti çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacağını bildirdi. Ayhan, Sivas’ta koronavirüs şüphesiyle hiçbir hastanın tedavi altında bulunmadığını belirterek söylenti çıkaranlar hakkında adli ve idari soruşturma açılacağını aktardı. Gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Vali Ayhan, şunları kaydetti: “Vatandaşımızı tedirgin edecek, kaygılandıracak bu tür haberlerin kaynağını tespit ediyoruz. Paylaşanlara gerekli adli ve idari soruşturma yapılacaktır. Emniyette ilgili birimlerimiz, siber güvenlik tespitlerine başlamıştır. Vatandaşlarımızı kimsenin kaygılandırmasına hakkı yoktur”

Çin’de can kaybı 3 bin 14

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 14’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi, 139 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 522 olarak bildirilirken, gözetim altında tutulanların sayısı da 32 bin 870’e geriledi. İyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 52 bin 45’e yükseldi. Son 24 saatteki can kayıplarının tamamı virüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleşti, ülkedeki toplam ölü sayısı 3 bin 14’e ulaştı. Bugüne kadar tespit edilen yeni koronavirüs vakası ise 80 bin 270’e çıktı.

KABE BOŞ KALDI

temizlik yapıldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı salgın sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Bosna ve Slovenya’da ilk vakalar

Bosna Hersek ve Slovenya’da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi. Bosna Hersek’te Banja Luka şehrinde ikamet eden bir kişide Kovid-19’a rastlandığı bildirildi. İtalya’da çalışan orta yaşlı bu kişinin çocuğunda da virüs tespit edildiği duyuruldu. Bu arada, Slovenya Başbakanı Marjan Sarec de ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Ales Sabeder de virüs tespit edilen kişinin Fas’tan İtalya’ya oradan da Slovenya’ya geçtiğini açıkladı.

Batı Şeria’da olağanüstü hal

Filistin Sağlık Bakanlığı, bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle işgal altındaki Batı Şeria’da olağanüstü hal ilan etti. Beytüllahim ile Eriha kentlerinde ise eğitim kurumları, cami ve kiliseler 14 gün süreyle kapatıldı. Olağanüstü hal, Beytüllahim’deki bir otelin çalışanlarına Kovid-19 bulaşması şüphesiyle ilan edildi. Şüpheliler karantinaya alındı ve test sonuçlarının beklendiği belirtildi. Tel Aviv 24 Şubat’tan itibaren Güney Kore ve Japonya’dan gelen yabancıların İsrail’e alınmayacağını duyurmuştu.