Bakan Kurum: "Ayda kızımız 83 milyonun kızı olacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İZMİR'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91'nci saatte sağ kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin mucizesinin ardından açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, İzmir depremiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yer aldı. Toplantı öncesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra sağ olarak kurtarıldığı haberi geldi. Sevindirici haberin hemen ardından açıklama yapan Bakan Kurum, "Biraz önce tüm Türkiye'yi sevince boğan haberimizi aldık. Hamd olsun arama kurtarma ekiplerimiz 91 saat sonra 4 yaşındaki yavrumuzu Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ salim kurtardılar. Allah'a binlerce kez hamd olsun. Doktorlarımız hemen müdahale ettiler. Sağlık durumu çok iyi. Hastaneye sevki gerçekleşti. Ayda kızımız 83 milyonun kızı olarak hayatına devam edecek. Allah hiçbir aileye bu acıyı yaşatmasın. Yeni müjdeli haberler alma umuduyla ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Umudumuz da dualarımız da müjdeli haberlerdedir" dedi.

'83 MİLYONLUK BÜYÜK AİLEMİZE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUM'

Depremin ilk anından itibaren tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "İlgili tüm bakanlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, hep birlikte bu süreci yönetmeye gayret gösteriyoruz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızdan güzel haberler alma umuduyla çalışıyoruz. Bayraklı ilçemizde her mahallede irtibat ofisleri kurduk. Dün 2 bin başvuru geldi ve gelen başvurular aynı gün içinde giderildi. Dün, İzmirli odalarımızla bir araya geldik. Onlarla birlikte hem sanayimizi, esnafımızı, hasar durumlarımızı istişare etmek ve onların yaralarını sarmak için bir toplantı gerçekleştirdik. 83 milyonluk büyük ailemize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah en hızlı şekilde İzmir’imizin yarasını sarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

RAKAMLARI AÇIKLADI

İzmir depremine ilişkin verileri açıklayan Bakan Kurum, "Vefat sayımız ise 102 oldu. Yaralıların 847'si taburcu oldu. 147 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 3'ü ağır 10 vatandaşımız şu an yoğun bakımda. Arama kurtarma faaliyetlerini toplamda 8 bin personel, 25 arama kurtarma köpeği ve bin 73 araçla sürdürüyoruz. Her depremde her selde beraber olay yerine gittiğimiz İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, aramızda değil. Hastanede tedavi görüyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu çalışmalarımızı yaparken enkaz altında kalan kurtardığımız vatandaşların sayısı da Ayda ile beraber 107'ye ulaştı. Toplam çalışmalarımız 17 binadaydı, 13'ü fiilen tamamlandı. 4 binada çalışma yapıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Önceliğimiz Bayraklı ilçesinde yoğunlaşmak. Bayraklı ilçesinde 2 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. İzmir'imizde İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini bu süreçte başlatmış oluyoruz. Elazığ'da Malatya'da ne yaptıysak aynı süreci İzmir'de sürdüreceğiz. Vatandaşların rızası çerçevesinde proje çalışmalarını başlattık" dedi.

'BİRLİK BERABERLİĞE DEVAM EDECEĞİZ'

11 bin 97 binada, 87 bin 997 bölümde hasar tespit çalışmalarının başladığını ifade eden Kurum, "2 bin 698 bağımsız bina yıkılacak durumda. Yıkım çalışmalarını başlattık. 2 bin 2 binada yıkım çalışması tamamlandı. Vatandaşlarımıza hasar durumunda yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz. Seferihisar'daki hasar çalışmalarının tamamlandığını ifade etmiştik. Tsunamiden zarar gören vatandaşlara dün kısmi ödemeler yapıldı. Bu ödemeler devam edecek. Vatandaşlarımız çadırkentlerde değil, misafirhanelerimizde kalabilir yeterli kapasitede yerimiz var. Bölgeye 3 bin 569 çadır sevki gerçekleştirildi. Kurulu boş çadır sayımız 943. Çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımız başvuru yapabilirler. Bayraklı'da Ziraat Bankamıza ait 46 bin metrekarelik alana bin adet konteyner kuracağız. Kalıcı konutlar kurulana kadar İzmirli kardeşlerimizin barınma ihtiyacına sunacağız. Birliği beraberliği İzmir’imiz için yapmaya devam edeceğiz. Umutlarımız hiçbir zaman tükenmedi. 91 saat sonra Ayda yavrumuzu enkaz altından çıkardık. Yeni yavrularımızı çıkarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK, "TRAVMAYI DAHA KOLAY ATLATMALARI İÇİN HİZMET VERİYORUZ'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da toplantıdaki konuşmasında, "Bugün 91’inci saati yaşıyoruz. Elif kızımızdan sonra 4 yaşındaki Ayda yavrumuzun güzel haberini aldık. Arama kurtarma ekiplerine daha büyük bir moral oldu. Hem Ayda hem de Elif yavrumuz için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Sahada psikososyal desteklerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu travmayı daha kolay atlatmaları için personelimizle hizmet veriyoruz. 5 bini aşkın vatandaşlarımızla görüşmelerimiz gerçekleşti. Vatandaşlarımızın başvurmaları için çadır alanlarında irtibat noktalarımız var. Bir kısım yardımlar ödenmeye başladı. Rabbim bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Yardımları gönderen tüm firma, belediye, valiliklerimize çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımızdan bir ricam; ikinci el bağış yapmamaları konusunda. İnşallah bu süreci Türkiye'nin dört bir yanından gelen dualarla atlatacağız" dedi.

BAKAN DÖNMEZ: "ŞEHİRDE HERHANGİ BİR ENERJİ ARIZASI KALMADI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Toplantıya girdiğimiz saatlerde aldığımız haber Ayda'nın başta ailesini sonra bizleri, arama kurtarma personelini son derece sevindirdi. Dün Elif umut olmuştu bugün umudumuzu yitirmedik inançla çalıştık ve Ayda bebeğimizi de kurtardık. Tahmin ediyoruz ailelerimiz bundan sonra bebeklerin iki doğum gününü kutlayacaktır. Enerji bakanlığımız, özellikle elektrik ve enerji kaynakları konusunda sıkıntı yaşanmaması için özveriyle çalıştılar. İlk etapta AFAD'ın yönlendirmesiyle elektrik ve doğal gazı kesmiştik. Şehirde dün itibariyle herhangi bir enerji arızası kalmadı. İlk 30 saat içinde enerjiyi şehrin tamamında sağladık. Benzer çalışmayı da 7/24 esasıyla doğal gazda da başlattık. Şebekedeki çalışmaların dışında, İzmir bizim için önemli bir enerji kenti. Aliağa petrol ve petrokimya tesislerinin yoğun bulunduğu bir alan. Bu alanlarda hamd olsun herhangi bir sorun yaşanmadı. Ben bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha bu acıları yaşatmasın" diye konuştu.

'BAKANLARIMIZIN BURADA OLMASI BİZE GÜÇ VERİYOR'

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şunları kaydetti: "83 milyonun kenetlendiği ve herkesin 'Ben nasıl destek olabilirim' dediği bir durum yaşanıyor. Bu hepimizi çok gururlandırıyor. Bakanlarımızın burada olması bizlere güç ve büyük gurur veriyor. Sizlerin varlığıyla İzmir bu felaketlerin yaralarını daha çabuk saracak. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bu felaketleri atlatacağız. Ondan sonra bu şehrin geleceğini nasıl güvenli hale getireceğimiz konusunda çalışmaya devam edeceğiz."