Bakan Kurum, müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 10'uncu gününde de süren müsilaj temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Kurum, "Seagull" isimli gemi ile Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi. İncelemede Bakan Kurum'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Bakan Kurum incelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"MARMARA DENİZİ'MİZ ŞU AN EGE, AKDENİZ VE KARADENİZ'E ORANLA BİR DERECE DAHA SICAK"



Türkiye'nin BM Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Ek1 listesinde bulunduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Glasgow öncesinde bu mutabakatın imzalanması ve imzalanmasına müteakip de iklim değişikliğiyle ilgili mücadele kapsamında adımlarımızı daha da kararlı hale getireceğimiz projelerimizi yapacağımızı ifade ettik. Tabii, iklim değişikliğinin etkilerine baktığınızda işte bugün denizlerin sıcaklığının arttığını görüyoruz. Marmara Denizi'miz şu an Ege'ye, Akdeniz'e, Karadeniz'e oranla bir derece daha sıcak gözüküyor. Yani öbür denizlerimiz 1,5 derece ısınmışken, Marmara Denizi'miz 2,5 derece ısınmış durumda. Aslında tüm Paris Anlaşması ve çerçevesinde atılması gereken adımlar da tüm dünyada denizlerin bir derece daha ısınmaması adına atılan adımlardır. Dolayısıyla bizim de Marmara'da kararlı bir şekilde açıklamış olduğumuz eylem planları çerçevesinde adımlarımızı atmamız gerekiyor. Açıkladığımız eylem planlarını bir takvim çerçevesinde illerde valiliklerimizin koordinasyonunda yürütüyoruz ve bu konuda kararlıyız. Yani belirlediğimiz takvim çerçevesinde atılacak tüm adımları atmaya gayret gösteriyoruz" dedi.







"BUGÜNE KADAR 4 BİN 41 DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK"



Marmara Denizi'nin 10 gün öncesinden daha temiz durumda olduğunu belirten Bakan Kurum, "Hem aldığımız tedbirler hem yaptığımız eylemle temizlik çalışmaları ve atacağımız adımlarla inşallah biz Marmara'mızı beklenenden daha kısa sürede eski haline getireceğiz. Toplamda bugüne kadar 4 bin 41 denetim gerçekleştirdik ve bu denetimler kapsamında 8 işletmeye kapatma cezası, toplamda 12,5 milyon lira idari para cezası uyguladık. 7 gün 24 saat denetimlerimiz devam edecek. Bu noktada da açıkçası Marmara'nın kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz ve göz açtırmayacağız. Bu anlayışla arkadaşlarımız çalışıyorlar" diye konuştu.







"3 BİN 850 METREKÜP MÜSİLAJI BERTARAF TESİSLERİNE GÖNDERİYORUZ"



Bakan Kurum sözlerine şu şekilde devam etti:



"Gerek Sahil Güvenliğimizle gerek Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın denetim ekipleriyle bu süreci yürütüyoruz. Kapattığımız işletmelerin 3'ü Yalova'da, 3'ü Balıkesir'de, 2'si de Tekirdağ'da. Toplamda 8 işletmeye de kapatma cezası verdik. Toplamda şu an sahada 255 noktada da müsilaj toplama faaliyetleri yürütülmekte. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde toplamda 3 bin 850 metreküp müsilajın temizliğini sağlayarak almış olduğumuz müsilajları da bertaraf tesislerine gönderiyoruz."





"SALI GÜNÜ BELİRLEYECEĞİMİZ İKİ NOKTADA DENİZDEKİ OKSİJEN SEVİYESİNİ ARTTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Bazı göllerde oksijen seviyesini artırdığını tespit ettikleri araçları da buraya getireceklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Salı günü Marmara'da belirleyeceğimiz iki noktada denizdeki oksijen seviyesini artırmak adına bu çalışmayı da başlatacağız. Bize bildirilen, bir makinenin yaklaşık 15-20 hektar arasında denizde temizlik yapabildiği, denizdeki oksijen seviyesini artırabildiği." İfadelerini kullandı.





"TAKİP ETTİĞİMİZ 3 NOKTA VAR"



"Çalışmalar Marmara'mızın eski haline dönebileceğini bize söylüyorlar" diyen Bakan Kurum, "Takip ettiğimiz 3 nokta var. Birincisi azot, ikincisi fosfor seviyesi ve yine aynı şekilde denizin dibindeki oksijen seviyesi. Biz azot ve fosforun azalmasını günbegün takip edeceğiz. Toplamda şu an denizin dibindeki azotun yüzde 40 azalması halinde bilim adamlarımız Marmara'mızın eski haline dönebileceğini bize söylüyorlar. Bu çerçevede çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Yine eylem planımız çerçevesinde Marmara'daki atık su arıtma tesislerini biyolojik hale getirecek adımları atacağımızı söylemiştik. Buna ilişkin de Meclisimizde çalışmamızı yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta meclisimizin de takdiriyle belediyelerimizin bu işleri daha hızlı yapmalarına ilişkin bir kanuni düzenleme yapılacaktır" dedi.







"ALINAN İLK NUMUNELER ÇERÇEVESİNDE HERHANGİ BİR OLUMSUZ NETİCEYE RASTLANMADI"



Alınan numunelerin ağır metal içermediği bilgisini veren Bakan Kurum, "Denizdeki canlıların, balıkların da alınan ilk numuneler çerçevesinde herhangi bir olumsuz neticeye rastlanmadı. Detaylı analizlerimiz, incelemelerimiz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, Tarım Bakanlığımız nezdinde detaylı bir şekilde yapılmakta. Ama alınan ilk sonuçlara göre de balıklara ilişkin de herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı" dedi.







"450 BİN METREKÜPLÜK BİR ARITMA SÖZ KONUSU"



Ergene Nehri için 5 milyar lira harcandıklarını söyleyen Bakan Kurum sözlerine şu şekilde devam etti:



"Bu proje yüzde 85 aşamasına gelmiştir. Şu an denize derin deşarj edilen kısım toplamın yüzde 3'ü kadar, 15 bin metreküp. Toplamda 450 bin metreküplük bir arıtma söz konusu ve bu arıtılan sular ileri biyolojik arıtma, yani bizim şu an Marmara'da yapmaya çalıştığımız sistem aslında fiilen orada işlemeye çalışıyor. Yüzde 3'ü tamamlandı, kalan kısmına ilişkin adımlar atılıyor."



Denizdeki incelemelerinin ardından Bakan Kurum, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün araştırma gemisi Bilim-2 gemisinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.