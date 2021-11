ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye bugün, eşine az rastlanır bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Altındağ Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Altındağ Şair Baki Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.



'YATIRIMLARIMIZA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYORUZ'



Bakan Kurum, Ankara'da 21 millet bahçesi yaptıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerin sahada verdiğiniz sözleri yerine getirmek için tüm bakan arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Medeniyet yürüyüşümüzde 'çevreye saygılı iklim dostu şehirler' diyerek 81 şehrimizde yatırımlarımıza, vizyon projelerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bugün hamdolsun, Ankara'mızın 25 ilçesinde, her alanda çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bütün ilçelerimizde; on binlerce sağlıksız yapıyı dönüştürüyoruz. Ankara'da 21 millet bahçesi yapıyoruz. Mamak'tan Altındağ'a Çankaya'dan Yenimahalle'ye Ankara'mızın tüm ilçelerinde tam 15 bin sosyal konut yapıyoruz. Saraçoğlu mahallemizi aslına uygun bir şekilde yeniden ihya ediyoruz. Ankara'mıza yeni tarih aksları, kültür aksları, yeşil koridorlar kazandırıyoruz. 'Eski Ankara', 'Tarihi Ankara' ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini Altındağ'da gerçekleştiriyoruz. İlçemizde Ankara Kalesi'ni, Hergelen Meydanı'nı, Yahudi Mahallesi'ni, belediye binamızı da içine alan muhteşem bir projeyle, tarihi bugünle buluşturuyoruz. Atıfbey, Hıdırlıktepe ve İsmetpaşa mahallelerinden İtfaiye (Spotçular) Çarşısı'na, Başpınar Mahallesi'nden Çalışkanlar Mahallesi'ne, Önder'den Örnek Mahallemize, Gültepe'den Aktaş Mahallemize kadar Altındağ'da dört koldan başlattığımız bu büyük şehircilik adımlarıyla, Altındağlı hemşerilerimizin hizmetkarıyız, Başkentimizin hizmetkarıyız. Başkentimizde sesimizi değil sözümüzü, lafı değil icraatı, tembelliği değil çalışkanlığı, eserlerimizi yükseltmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz" diye konuştu.



'TÜRKİYE BUGÜN, EŞİNE AZ RASTLANIR BİR EKONOMİK SALDIRI OPERASYONUYLA KARŞI KARŞIYADIR'



Bakan Kurum, Türkiye'nin kritik eşiklerden geçtiğini belirterek, "Türkiye bugün; tarihinin en önemli günlerinden, en kritik eşiklerinden geçiyor. Yalanın ve fitnenin bu denli kol gezdiği, ekonomik sabotajların bu denli sistematik olarak işletildiği bir dönemi daha önce yaşamamıştık. Düşünün ki küresel ölçekte, enflasyon oranları 4 kat 5 kat artmış. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler büyüme noktasında kötü bir tabloyla karşı karşıya. Ülkemizde ise gerek bütçe dengemiz gerek büyüme oranlarımız iyi seviyelerde. Her geçen ay bir ihracat rekoru kırıyoruz. Dünyada ülkeler büyümede eksiye giderken biz büyümede neredeyse çift haneli rakamlara ulaşıyoruz. Diğer taraftan istihdamımız artıyor. Genç istihdam projelerimizle yeni iş, yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Salgına rağmen hiçbir esnafımızı hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Kamu maliyemiz sekteye uğramıyor, borsamız etkilenmiyor, merkez bankamızın döviz rezervleri sürekli artıyor. Tüm dünyada tedarik zinciri sekteye uğramışken, biz ülke olarak sanayicimize, milletimize, yatırımcımıza her zamankinden daha yüksek miktarda kredi dağıtıyoruz. Ama bir de bakıyorsunuz, ekonomi parametreleriyle asla açıklanamayacak bir kur dalgalanmasıyla karşı karşıya kalmışız. Bunun tek bir açıklaması var. Bu süreç tamamen geçici bir süreç olmasının yanında Türkiye bugün, eşine az rastlanır bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır" dedi.



'BİZİ YIKAMAYACAKSINIZ'



Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef haline getirildiğine işaret ederek, "Bugün fitneler, yalanlar, kumpaslar, darbe girişimleri, terör örgütleri, içeride ve dışardaki tüm Türkiye düşmanları ok olmuş, tek bir adamın, tek bir insanın, tek bir liderin üstüne atılıyor. Bütün bu oklara, milleti için, devleti için, yarınlarımız için göğsünü siper eden o isim feriştahı gelse yılmayan, 'topunuz gelin' diyerek bütün oklara meydan okuyan Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, milletin lideri, ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün Türkiye'ye ekonomi darbesi vurmaya çalışan dışarıdaki oyun kuruculara da içerideki işbirlikçilerine de duyurulur. Bizi yıkamadınız, yıkamıyorsunuz, yıkamayacaksınız. Büyük Türkiye hedefinin önüne geçemediniz, geçemeyeceksiniz. Bu aziz millet bundan önce size müsaade etmedi. Bundan sonra da etmez, etmeyecek" ifadesini kullandı.



'ANKARA'YI ÇALGI ÇENGİ BELEDİYECİLİĞİNE TESLİM ETMEYECEĞİZ'



Bakan Kurum, Ankara’yı CHP zihniyetine teslim etmeyeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir de kalkmış bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Antalya'da Muğla'da yangına bir damla su taşımamış olanlar mı bu ülkeyi yönetecek. Bu ülkeyi Antalya'da, Muğla'da yangınlarda selfie çektirenler mi yönetecek. Millete söz verip de sözünü tutmayanlar, sözünü unutanlar mı bu ülkeyi yönetecek? Yerel seçimlerin üstünden 3 yıl geçti. 3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokan beceriksizler mi bu ülkeyi yönetecek? Sizin karneniz ülke yönetimi noktasında sıfırlarla dolu. Sizler açmayı değil kapatmayı, temel atmayı değil atmamayı bilirsiniz. Sizler özgürlüğü değil baskıyı, hürriyeti değil cuntayı bilirsiniz. Sizler sürekli 'yaptırmıyorlar, engelliyorlar' gibi gerçek dışı bahanelerin arkasına saklanırsınız. Artık bu siyasi hamaseti bir kenara bırakın. Şimdiye kadar Ankara, İstanbul, İzmir için hangi hayırlı projenizi engelledik, 'hayır' dedik. Milletimizin, şehirlerimizin hayrına olan hangi projenizi desteklemedik. Sizin bu ülkeye tek bir katkınız yok. Bu ülkede tek bir dikili ağacı, tek bir çivisi, tek bir fabrikası olmayanlar mı bu ülkeyi yönetecek. Bunlar Ankara'yı 1994 öncesi gibi Megaköy yapmaya azimliler. Onlar Ankara'yı yeniden bozkıra geri döndürmekte kararlılar, biz ise Ankaramızı Yeşil Ankara yapmakta kararlıyız. En son Başkent Millet Bahçemizi açtık. 20 günde 2 milyon insan istifade etti. İnşallah bu millet bahçelerimizle, çevre yatırımlarımızla Ankara'yı CHP zihniyetine; reklam, algı, çalgı çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz" dedi.