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Bakan Pakdemirli: Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Su Ürünleri Desteklemeleri' kapsamında yeni düzenlemeye gittiklerini belirterek, balon balığı (Lagocephalus sceleratus) avcılığını destekleme kapsamına aldıklarını bildirdi.
Bakan Pakdemirli: Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldık

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, istilacı yabancı türlerle mücadele kapsamında balıkçılara 5 milyon TL destekleme ödemesi yapılacağını belirtti. Ekosistemleri korumak ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla su ürünleri desteklemelerinde yeni düzenlemeler yapıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, bu kapsamda istilacı yabancı bir tür olan balon balığının, sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına verdiği zarar nedeniyle avlanmasının destekleneceğini bildirdi. Pakdemirli, "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu çerçevede çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemileri ile yapılan balon balığı avcılığını destekleyeceğiz. Kuyruk başına 5 TL desteleme ödemesi yapacağız. Aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, destekleme kararnamesinin özellikle bahar aylarından önce çıkarılarak, balon balıklarının çoğalma dönemindeki potansiyelinin düşürülmesini sağlayacak şekilde planlama yaptıklarını da kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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