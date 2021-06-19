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Bakan Pakdemirli, yaklaşık 2,6 milyar liralık destek ödemesine başladıklarını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 liralık destek ödemesini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını bildirdi.
Bakan Pakdemirli, yaklaşık 2,6 milyar liralık destek ödemesine başladıklarını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu destek ödemelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Pakdemirli, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 143 bin 912 üreticimize 2 milyar 354 milyon 833 bin 985 lira, katı organik organomineral gübre desteği kapsamında 44 bin 468 üreticimize 79 milyon 613 bin 47 lira, hububat baklagil dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 788 üreticimize 61 milyon 705 bin 775 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 114 üreticimize 33 milyon 191 bin 96 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 8 bin 795 üreticimize 27 milyon 54 bin 858 lira, çay budama masrafı desteği kapsamında 7 milyon 371 bin 960 lira olmak üzere toplamda 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 liralık destekleme ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı, bereketli olsun."

Bakan Pakdemirli: 130 milyon 410 bin liralık destek ödemeleri bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, büyükbaş hayvan besi ve hastalıktan ari işletme destekleri kapsamında bugün 130 milyon 410 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yapılacak tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Büyükbaş hayvan besi desteği kapsamında 47 bin 439 yetiştiriciye 390 bin 39 baş hayvan için 97 milyon 510 bin lira, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 1336 yetiştiricimizin 135 bin 146 hayvanı için 32 milyon 900 bin lira olmak üzere 130 milyon 410 bin liralık destek ödemeleri bugün yapılacak." ifadesini kullandı.

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