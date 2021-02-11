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Bakan Selçuk: İstiyoruz ki kadınlarımızın; bilimde, sanatta, eğitimde, sporda nerelere geldiğinden konuşalım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "İstiyoruz ki; kadın cinayetlerinden, kadına karşı şiddeti konuşmayalım, kadınlarımızın; bilimde, sanatta, eğitimde, sporda nerelere geldiğinden konuşalım." dedi.
Bakan Selçuk: İstiyoruz ki kadınlarımızın; bilimde, sanatta, eğitimde, sporda nerelere geldiğinden konuşalım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen, "Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Programı"nda, kadınlar, kız çocukları ve gençlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünyadaki ve Türkiye'deki tüm kadınların ve kız çocuklarının gününü tebrik eden Selçuk, "Dünyamızı değiştiren, ülkemizi güzelleştiren ve yön veren tüm kahraman kadınlarımızı da tekrar minnetle yad ediyorum. Bugün burada Türkiye'nin en önde gelen bilim merkezlerinden birindeyiz ve burada kadınlarımızın, genç kızlarımızın hem bilimde hem teknolojide olan başarılarını konuşmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

"Gelişen, büyüyen Türkiye'nin geleceğe ekilen tohumları, kız çocuklarımız"
Selçuk, 6 yıl önce katledilen Özgecan Aslan'ı anarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Özgecan Aslan'ın vefatının 6. yıldönümü. 19 yaşında hayatının baharında hunharca katledilen Özgecan'ı da anıyoruz. İstiyoruz ki kadın cinayetlerinden, kadına karşı şiddeti konuşmayalım, kadınlarımızın; bilimde, sanatta, eğitimde, sporda nerelere geldiğinden konuşalım. 28 Şubat'ı bu ayın sonunda tekrar hatırlayacağız ve burada başörtülü vekillerimiz, o dönemki zulmü beraberce yaşadığımız vekillerimiz de bütün akademisyen arkadaşlarımız da burada. Dolaysıyla kadına karşı ayrımcılığın, kılık kıyafet üzerinden olsun her türlü psikolojik, fiziksel şiddetin olmadığı bir dünyada, bilimin, sanatın, sporun, eğitimin üzerinden kadınlarımızın, kız çocuklarımızın başarılarını konuşabildiğimiz bir dünyayı, bir ülkeyi konuşmak için buradayız. İnanıyoruz ki gelişen, büyüyen Türkiye'nin geleceğe ekilen tohumları, kız çocuklarımız. Büyük bir özveri ile sizleri yetiştirmeye gayret ediyoruz. Geleceğin mühendis kızları, yazılımcıları, avukatları sizler olacaksınız. Son 18 yılda da kadınlarımızın her alanda, daha çok gelişmesi ve eğitimden, sağlığa, spordan sanata kadar her alanda karar alma mercilerinde var olmaları içinde uğraşmaktayız."

Önceki gün Milli Uzay Programı'nın açıklandığını anımsatan Selçuk, ülkede artık kadın astronotların konuşulacağı bir dönemin yaşanacağını vurguladı.

"İş ve aile hayatını uyumlaştırdıkça daha güzel bir dünyanın da var olacağına inanıyoruz"
Kadınların sosyal girişimciliğin ve vakıf kültürünün de mimarı olduğuna dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ailelerimize sahip çıkan kadınlarımızın, varlığı ile ülkemizin gücüne güç katılacağına da inanıyoruz. İş ve aile hayatını uyumlaştırdıkça daha güzel bir dünyanın da var olacağına hep beraber inanıyoruz. Yeter ki kadınlarımız, kız çocuklarımız bunu istesinler. Onun haricinde bizlerin de görevi olarak bu ekosistemi, bu iklimi onlara oluşturmak, şiddeti, şiddetin varlığını azaltarak onların daha kendilerini güvende hissederek, hissedebilecekleri bir iklimi de oluşturmak en önemli hedefimiz. Burada ben pırıl pırıl gençlerimizi görüyorum. İnşallah onlarla beraber daha güçlü daha müreffeh bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu güzel bilim merkezinde ve bu gibi birçok üniversitelerimizde, akademik merkezlerimizde sizlerle beraber güzel projelere imza atacağız. Böyle projelerle beraber de bugünleri hatırlayarak da farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"Merak etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyelim"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da gençlerin bu ülkenin umudu olduğuna işaret ederek, "Bilim, merak etmekle başlar. Önce merak edeceğiz, ardından keşfetmeye başlayacağız. Sonra keşfettiklerimizi işleyeceğiz. Bu milletin ve insanlığın hizmetine sunacağız. O yüzden merak etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyelim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, öğrencilere teşekkür belgesi verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Selçuk, daha sonra çocuklarla Bilim Merkezi'ni gezdi, çalışmaları izledi.

Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, rektörler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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