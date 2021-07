Bakan Selçuk, öğrencilerle bisiklete bindi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında Ankara'da öğrencilerle bisiklete bindi. Bakan Selçuk, "Hedefimiz, Eylül başında okulları açmak, hazırlıklarımız tamam" dedi.

Bakan Selçuk, Eymir Gölü'nde, Adem Bilhan Uysal Ortaokulu öğrencileriyle bisiklete bindi. Alana gelişinde öğrencilerle selamlaşan Selçuk, önce çocuklarla gölün çevresinde bir süre bisiklete bindi, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Burada gençlerle beraberiz. Türkiye'de 500 bine yakın etkinliğimiz var. Bu etkinliklerin her birine velilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' adresinden erişebilirler. İlçelerinde, şehirlerinde, okullarında hangi etkinlikler var, bunlara ulaşabilirler. Salgın dönemindeki içe kapanmanın, bu içeride kalmanın getirdiği daralmanın bir açılımı olsun istiyoruz. Çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin her yerinde her gün bu tür faaliyetler yapalım" dedi.

Eğitim kapsamında, çocukların sporla ilişkisini daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Selçuk, "Çünkü biz sporun sadece fiziksel bir eğitim olduğunu düşünmüyoruz. Spor aslında duygusal ve zihinsel enerjiyi de artıran bir faaliyet. Küçük yaştan itibaren sporla ilgilenmelerini de önemsiyoruz. Ayrıca kültürel faaliyetler, bilim kampları, badminton, aklınıza hangi spor dalı geliyorsa hepsinin faaliyetleri var" diye konuştu.

'BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ'

Telafide gençlerle, öğretmenlerle faaliyette olduklarını kaydeden Selçuk, "Bunu birlikte yaparak birlikte iyileşeceğiz, birlikte canlanacağız ve yeni döneme daha dinç bir şekilde çıkmak gibi bir amacımız var. Çocuklar sürekli bana mesaj veriyorlar, 'bunu devam ettirecek misiniz' diye. Tabi ki ettireceğiz. Yazın da ondan sonra da iklim koşulları elverdiğince tabi ki devam ederiz. Öğrencilerimizin yarısına yakını buna katılıyor. 8 milyona yakın öğrencimiz katılıyor ve bu gün gün artıyor. Diğer taraftan 300 bin civarında öğretmenimizin başvurusunu da aldık ki daha da artıyor. Mesela Gaziantep'te öğretmen arkadaşlarımın etkinliğine katılmıştım. Uzaktan birbirimizi boyayla vurmak noktasında bir faaliyet yapılırken bana öğretmenlerden çok atış geldiğini de gördüm. Esprisini de yaptık hatta aramızda. Öğretmenler bir taraftan enstrüman eğitimi, halk oyunları eğitimi ve masal anlatıcılığıyla ilgileniyorlar, diğer taraftan da öğrencilerimiz bu kapalı kalmanın getirdiği sıkıntıları atmak için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ EYLÜL AYI BAŞINDA OKULLARI AÇMAK'

Açıklaması sırasında kendisine ses kayıt cihazı tutan 10 yaşındaki Ayşe Betül Özütürker isimli öğrenciye, 'Burada bir yeni gazetecimiz var. Sizin bir sorunuz var mı acaba?' diye sordu.

Bakan Selçuk, Özütürker’in 'Okullar yeni dönemde açık olacak mı?' sorusu üzerine, "Öyle zor soru soruyorsun ki nasıl cevap versek? Tabi açık olacak. Bizim hedefimiz, Eylül ayının başında okulları açmak. Hazırlıklarımız tamam. Okulların açıldığı ilk hafta görüşelim mi?' dedi.

Bakan Selçuk, Özütürker ile okulları beraber açmak konusunda sözleşti.