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Bakan Selçuk: On binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı okundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  Bakanlık binasında düzenlenen bayrak törenine katılarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Selçuk, "İstiklal Marşı'mızı yüz yüze beraber okuyalım istedik, on binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı'mız okundu" dedi.
Bakan Selçuk: On binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı okundu

Bakan Selçuk, Bakanlık tarafından hayata geçirilen etkinlik kapsamında düzenlenen bayrak törenine törene katıldı. Bakanlık binasında düzenlenen törende Bakan Selçuk, mesai arkadaşlarıyla birlikte Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakan Selçuk, törenin ardından yaptığı açıklamada, "Bayrak töreni hepimizin hayatında okullarda çok çok özel hatıraları olan törenler. Ancak salgın şartları nedeniyle yüz yüze İstiklal Marşı'mızı okuyabilmek konusunda bazı kısıtlamalar yaşıyoruz. Sadece TRT EBA ekranlarında, televizyonlarda, canlı derslerde çocuklarımızla her pazartesi İstiklal Marşı'mızı okuyoruz. Ancak yüz yüze okuma konusunda bir kısıtımız var. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100'üncü yılında bu konuda daha yüksek bir farkındalıkla İstiklal Marşı'mızı yüz yüze beraber okuyalım istedik ve Türkiye'nin her bir yönünde on binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşımız okundu. Ben inanıyorum ki balkonlardan, sokaklardan, esnaflarımız, çalışanlarımız, insanlarımız bu marşa eşlik ettiler. Bugün yaptığımız bu faaliyetle, İstiklal Marşı'mızın okunuşu ile ilgili çocuklarımız da öğretmenlerimiz de başka bir farkındalığı da gündeme getirmiş olduk. Ben tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin İstiklal Marşı'nı okurken duydukları heyecanı paylaşıyorum ve hepsini güzel bir hafta diliyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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