Bakan Selçuk: Yöneticilerimizle yazamayacağımız başarı hikayesi yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul yöneticilerinin yönetim becerilerinin geliştirilmesi programı sertifika töreninde konuşarak, "Bizim yöneticilerimizle yazamayacağımız başarı hikayesi yok" dedi.

Bakan Selçuk, bakanlıkta düzenlenen 'Okul Yöneticilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Programı' sertifika törenine katıldı. Selçuk, okul yöneticilerinin eğitiminin kritik bir önem taşıdığını, çünkü okulların rengi, neşesi ve niteliğinin doğrudan doğruya okul müdürlerinin yetkinliğiyle ve motivasyonuyla ilgili olduğunu söyledi. Selçuk, okul yöneticilerinin okuldaki ilişkiler ağının ve iletişimin büyük ölçüde mimarları olduğunu ifade ederek, "O nedenle de bu mimariyi çok daha nitelikli kurma konumunda desteğimiz her zaman arkalarında, her zaman yanlarındayız. Çünkü her nesil kendi zamanıyla, kendi şartlarıyla, çağıyla geliyor ve bizim o nesle ayak uydurabilmek için, okul müdürleri ve öğretmenler olarak sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Aslında siz okulun liderliğini yürütürken büyük bir değişimi, dönüşümü de yönetiyorsunuz ve sizin bu yönetiminiz okulun ne kadar yol alacağı, öğretmenlerin ve öğrencilerin kurumda ne kadar mutlu olacağı, nasıl akışkan bir süreç yaşayacağını doğrudan doğruya etkiliyor. Ama bunun tam tersi olursa eğer 'başımıza iş açmayalım hocam' gibi ya da öğrencilere 'siz durun durduğunuz yerde çocuğum' gibi ifadeler olursa o zaman da sistemin tıkandığını rahatlıkla görürüz. Bizim güzel işlerimiz olsun, çocuklarımız durmasınlar, yürüsünler. Öğretmen ve öğrencilerimiz, okul yöneticilerimizin açtığı yolda hızla ilerlesinler" diye konuştu.

'OKUL YÖNETİCİSİNİN MUTLULUĞU ÖĞRENCİNİN MUTLULUĞU DEMEK’

Okul müdürlerinin çok fazla bürokratik işleri olduğunu bildiklerini ve bu işlerin azaltılması yönünde çaba gösterdiklerini dile getiren Bakan Selçuk, "Okul müdürümüzün eğitimle ama gerçekten eğitimle uğraşmaları konusunda fırsat bulabilmeleri, onların bu fırsatı bulabilmeleri ve eğitimin ekosistemini geliştirebilmeleri için de her türlü tedbiri alıyoruz. Büyük yükleri var okul yöneticilerimizin, bildiğimiz bilmediğimiz çok fazla yükleri var; ama biliyorum ki onların gayretiyle biz bu yükü hep beraber kaldırırız. Çünkü onların gelişimi, onların mutluluğu okulun mutluluğu, yani öğretmenin ve çocuğun mutluluğu demek ve biz ne kadar iyi bir teşkilata sahip olursak, ne kadar iyi bir müfredata sahip olursak olalım, iyi bir eğitim kadrosuna sahip olmazsak bunlar çok da anlamlı olmayacaktır. Biz her zaman bakanlık olarak okul yöneticilerimizin yanında olacağız ve onları destekleyeceğiz. Bunun için de çok yeni çalışmaların peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİME 50 BİN OKUL YÖNETİCİMİZ KATILDI'

UNICEF ile birlikte okul yöneticilerinin gelişimi konusunda yürütülen çalışmalara değinen Selçuk, "Bütün bunlar bizim ortak bir dilimizin gelişmesine hizmet edecek, eğitimin kalitesini artırma noktasında, kavramlarımızı ve terimlerimizi geliştirmemize hizmet edecek. Bu eğitimlere yaklaşık olarak 50 bin civarında okul yöneticimiz katıldı, bunun sayısı tabii ki artacak. Bu eğitimin hazırlanan kitapları çerçevesinde eğitim yazılımları çerçevesinde devam etmesi söz konusu. Şunu biliyoruz ki, bir okul müdürü gerçekten yetkinliğiyle, motivasyonuyla harekete geçtiğinde ‘bu okul gerçekten o okul mu’ sorusunu sordurabiliyor. Yani elinde sanki bir sihirli değnek varmış gibi bir okulun çehresini değiştirme, okul çevre ilişkilerini güzelleştirme, öğretmenin mutluluğunu artırma, öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu yükseltme gibi konularda son derece başarılı işler yapabiliyorlar. Biz bakanlık olarak üzerimize düşeni yaparsak biliyoruz ki okul müdürlerimiz de yapacak. Ve bugünkü çalışma bu fikrin bir sonucu ve bizim yöneticilerimizle yazamayacağımız başarı hikayesi yok, buna gönülden inanıyoruz" dedi.

SERTİFİKALAR VERİLDİ

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da, UNICEF ile birlikte gerçekleştirdikleri eğitimin ilk fazında yaklaşık 11 bin okul yöneticisinin eğitim aldığını kaydetti. Boyacı, "Bu çerçevede Türkiye’nin en büyük okul yöneticisi mesleki gelişim programı oldu. İkinci faza başladık. Şu ana kadar sayısı 40 binin üzerine çıktı. Yılsonuna kadar yaklaşık 200 bin civarında okul yöneticimize ve öğretmenlerimize vermeyi planlıyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından dijital sertifika törenine geçildi. Törene mesleki gelişim programını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan okul yöneticileri video konferans yöntemiyle bağlandı. Bakan Selçuk, öğretmenlere sertifikalarını temsili olarak takdim etti.