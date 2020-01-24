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Bakan Soylu: Biz olmasaydık uyuşturucu merkezi olacaktı

İçişleri Bakanı Soylu, "Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamış olsaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu. Bütün bunlar nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızın en temel göstergesidir." dedi.
Bakan Soylu: Biz olmasaydık uyuşturucu merkezi olacaktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Orta Doğu'da oluşturdukları istikrarsızlık, gelir eşitsizliği, vekalet savaşları eliyle yürüttükleri terör ve şiddet, hem uyuşturucu ticaretini hem de göçü tetikliyor. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamış olsaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu. Bütün bunlar nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızın en temel göstergesidir." dedi.

Soylu, "PKK-Avrupa veya PKK-ABD ilişkisi örtüşüyor mu, elbette ki hayır. Şikayet eden de onlar, destekleyen de onlar. Yıllardır bunları yazıyorlar ama yıllardır da bu örgüte can suyu sağlamaktan, silah vermekten, militanlarına sığınma hakkı sağlamaktan, arka çıkmaktan, doğrudan mali yardim yapmaktan çekinmiyorlar. Şöyle bir yanılgı içindeler; PKK onların ülkelerinde silahlı terör faaliyetinde bulunmadığı için uyuşturucu terörünü görmezden geliyorlar." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılıyor.

İçişleri Bakanı Soylu, "Okul önlerinden uluslararası sularda Libya açıklarına kadar, emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik, sizler, hep birlikte, uyuşturucu kokusu aldığımız her noktaya müdahale ettik. Uyuşturucuya bağlı can kayıplarında 2018'de 657'ye düştük, 2019 rakamı şu an için 255. Adli tıp süreçleri tamamlanınca da öyle sanıyorum ki yine 500'ün altında bir rakamda 2019'u bağlamış oluruz." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadele hakkında Soylu, "Saha operasyonlarında önemli bir ivme yakaladık. 2016'da 81 bin olan yıllık operasyon sayımız, son iki yıldır 140 binin üstüne çıktı. 2019 rakamımız 148 bin olarak gerçekleşti. Bu ivmeyi düşürmemek, mümkünse artırmak lazım. 2016'da 7 bin 641 olan tutuklu sayısı, 2019'da 25 bin 619 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

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