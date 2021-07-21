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Bakan Varank: Türkiye'nin ilk lisanslı Antep fıstığı deposunu Gaziantep'e kazandırdık

Bakan Varank, Antep fıstığının değerine değer kattıklarını belirterek, "Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep'e kazandırdık.
Bakan Varank: Türkiye'nin ilk lisanslı Antep fıstığı deposunu Gaziantep'e kazandırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Antep fıstığının değerine değer kattıklarını kaydeden Varank, "Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep'e kazandırdık. Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak." bilgisini paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise dünyadaki rakiplerine lezzetiyle fark atan Antep fıstığının lisanslı deposuna kavuştuğuna işaret edilerek, 10 bin ton kapasiteli Türkiye'nin ilk ve en modern lisanslı deposu ile "yeşil altın"ın hem ömrünün uzayacağı hem de değerinde satılacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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