Bakan Yardımcısı Ersoy: Terör örgütü fareler gibi saklanarak yaşam mücadelesi veriyor

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, devam eden 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonuyla ilgili, teröristlerin mağaralardan çıkamadıklarını ve yılbaşından bu yana telsizle görüşme yapamadıklarını belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Tunceli’ye geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin’i, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve bazı kurum müdürleri karşıladı. Ziyaretin ardından bölgede yürütülen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Aksoy, teröristlerin mağaralardan çıkamadığını ve yılbaşından bu yana telsizle görüşme yapamadıklarını söyledi.

'FARE GİBİ SAKLANARAK YAŞAM MÜCADELESİ VEREN ÖRGÜT HALİNE GELDİ'

Gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütüne tarihin en büyük zayiatını verdirdiklerini belirten Bakan Yardımcısı Ersoy, "Devletin bütün kurum ve kuruluşlarının Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, İçişleri Bakanımızın da yönetiminde yaptıkları uyumlu ve ahenkli çalışmalar neticesinde bugün terör örgütünün kırsalımızda bulunan elaman sayısı 320’lerin altına kadar düştü. Sayısal olarak uğradıkları bu kayıpların yanında hiçbir şekilde eylem yapamaz, en doğal insani ihtiyaçlarını bile karşılayabilmek için saklandıkları mağaralardan dışarı çıkamaz, yılbaşından bu tarafa bir kez bile telsizle konuşamaz, sadece fareler gibi saklanarak yaşam mücadelesi veren, kendi derdine düşmüş bir terör örgütü haline geldi. En son Gara’da yaşadığımız silahsız, savunmasız ve masum insanları kalleş, adi ve haince katlederek varlıklarından insanı haberdar edebileceklerini zannedebilirler. Bu kararlı mücadelemizle onların bu kalleşlikleri yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Ülkemiz sınırları içinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz azimle devam edecek. Onların bu yaptığı hainlikler sadece hem aziz milletimizin bize olan desteğini ve inancını kuvvetlendiriyor hem onlara karşı mücadele eden devletimizin bütün unsurlarının ve kahraman güvenlik güçlerimizin onların bir an evvel tümüyle yok etmek, hayatımızdan çıkarmak, etkisiz hale getirmek için mücadele azmini ve hırslarını artıyor. Onlara karşı duyduğumuz kinimizi de artıyor. Allah’ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın millete verdiği sözün bir an evvel gerçekleşmesi ve bu coğrafyada huzurun sağlanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu topraklar üzerinde tek bir terörist bırakmayacağız. Hem onların destekçilerini hem de iş birlikçilerini ve varlıklarını onlara dayayanları Allah'ın izniyle pişman edeceğiz" diye konuştu.

'EREN OPERASYONLARIYLA TEPELERİNDE OLACAĞIZ, İNLERİNDE VURACAĞIZ'

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Eren operasyonlarının ağır kış şartlarına rağmen başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Ersoy, "Eren operasyonlarımızın 11’incisine ulaştık. Tunceli bölgesinde Eren- 7 operasyonumuz devam ediyor. Bu operasyonlarımızın amacı, onların lojistik imkanlarını ortadan kaldırmak, hem barınma alanlarını yok etmek hem de her türlü eylem hazırlıklarına fırsat vermemek ve nefes alacak bir alan bırakmamak üzere, temel prensibimiz olan her mevsim tepelerinde olacağız ve inlerinde vuracağız. Prensiplerimiz çerçevesinde ilerleyen bir operasyonumuzdur. Arkadaşlarımız bu ağır kış şartlarında çok başarılı bir şekilde operasyonlarını devam ettiriyorlar. İhtiyaç duyduğumuz her noktada bu coğrafyanın her karış toprağında operasyonlarımızı devam ettireceğiz" dedi.