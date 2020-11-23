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Bakan Ziya Selçuk: Eğitimciler kültürden ve sanattan beslenirler

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Hasan Âli Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nın ödül töreni, video konferans yöntemiyle düzenlenen ödül töreniyle sahiplerine verildi.
Bakan Ziya Selçuk: Eğitimciler kültürden ve sanattan beslenirler

Bu yıl 'Yuva' temasıyla düzenlenen öykü yarışmasının ödül töreni, koronavirüsten dolayı internet ortamında gerçekleştirildi. Törene, Bakan Ziya Selçuk, yarışmanın değerlendirme kurulu üyeleri ve dereceye giren öğretmenler katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Selçuk, "Öğretmenler günü arifesinde düzenlediğimiz bu tören, sıradan bir organizasyon değil. Merkezinde insan olan öğretmenlik mesleğini icra edenlerin, sahip olması gerektiği ruh inceliğini gördüğümüz bir etkinlik. Eğitimciler kültürden ve sanattan beslenirler. Tarihe de baktığımızda görüyoruz birçok büyük edebiyatçı öğretmen kökenli ve onlar Türk edebiyatına çok önemli eserler kazandırmışlar" dedi. 

Millî Eğitim Bakanlığı'na düşen görevin edebiyata emek veren öğretmenlerin teşvik edilmesi, tüm toplumun ve çocukların sanatla yoğrulmasına imkân sağlamak olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimizin çalışmalarını, ülkenin kılcal damarlarından süzülüp gelmiş usta işi eserler olarak görüyorum ve geleceğe dair umutlarım artıyor. Bütün öğretmenlerimizin yazma tutkusunun hiç sönmemesi temennisinde bulunuyorum. Bu çabanızın çocuklarımıza ve çevrenize ilham kaynağı olacağından şüphemiz yok" diye konuştu.

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren öğretmenler söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. 1300 eserin başvurduğu yarışmada Erzincan'dan Ahmet Nayir 'Ayaz'; Ordu'dan Nuri Keçeci, 'Didergin'; Gaziantep'ten Çağrı Subaşı, 'Devlet Kucağı'; Malatya'dan Esra Bitmez, 'Artakalan'; Yalova'dan Taner Çalıkoğlu, 'Hoşça Kal Dünya'; İzmir'den Gülşen Güzey, 'Evler, Annem ve Babam' adlı eserleriyle mansiyon ödülüne layık görüldü. Jüri Özel Ödülü ise, yarışmaya Aydın'dan 'Ağustos Böceği ve Karınca' adlı çalışmasıyla katılan Gökhan Acar'a takdim edildi.

Siirt'ten Agit Destan, 'İçindekiler' adlı eseriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Bakan Selçuk, yarışmada 'Koku' adlı öyküsüyle ikinci olan Zonguldak'tan Esra Kahya ve 'Evin Hâlleri' adlı öyküyle birinciliğe layık görülen Tokat'tan Mustafa Soyuer ve tüm kazananlara ödüllerini dijital ortamda takdim etti.

Selçuk, yarışmanın değerlendirme kurulunda görev yapan Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik, Necip Tosun, Hüseyin Su, Ethem Baran ve Osman Çeviksoy'a da teşekkürlerini ileterek plaketlerini takdim etti.

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