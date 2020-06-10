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Balcı ve Köse’den tebrik mesajı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vali olarak atanan ilçe kaymakamlarını tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.
Balcı ve Köse’den tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti. 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi.  Bu kararlara göre Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu Sinop Valisi, Mamak Kaymakamı  Ziya Polat Yozgat Valisi oldu.
Balcı; “Başarılar diliyorum”

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise sosyal medya hesapları üzerinden Karaömeroğlu’nu tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Balcı, “Altındağ'da birlikte güzel çalışmalara imza attığımız Kaymakamımız Sayın Erol Karaömeroğlu Sinop Valisi olarak atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Köse; “Şükranlarımı sunuyorum”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise Yozgat’a vali olarak atanan Mamak Kaymakamı Ziya Polat’ı tebrik ederek şu mesajı paylaştı, “Yozgat Valisi olarak atanan Ziya Polat ağabeyimize, yiğidin harman olduğu Yozgat şehrimizde hayırlı hizmetler diliyorum. Güzel Mamak ilçemizdeki güzel insanlarımıza yaptığı hizmetler için kendisine şükranlarımı sunuyorum, yolu da bahtı da açık olsun.”

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Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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