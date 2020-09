Balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Denizlerde av yasağının bu gece sona ermesiyle balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

İstanbullu balıkçılar yeniden denizle buluştu

İstanbullu balıkçılar, beş aylık aranın ardından hazırlıklarını tamamlayarak yeniden denizle buluştu.

Poyrazköy Limanı'ndan denize açılan balıkçı Bilal Eren, 20 yıldır bu işi yaptığını dile getirerek, "Kısmet olursa gece 24.00'ten itibaren sezonu açacağız. Bu sene sezonun iyi geçeceğini umuyorum. Palamut sezonu olduğu için Karadeniz'e çıkacağız büyük ihtimalle. Palamut nereye giderse biz oradayız." dedi.

Hazırlıklarını 4 ay gibi bir sürede tamamladıklarını ifade eden Eren, şunları söyledi:

"Ağlarımızı, teknemizi hazırlarız. 4 ay bir süremiz var. Bu sürede tekne hazırlığı zaten en az 1-2 ay sürer. Artık mazotları erzağı alırız. Son zamanda hazırlık bitince hemen başlarız. Bizim teknede 25 kişi çalışıyor. Aşçısı, kamorotu var, herkesin başka bir işi. Teknenin içerisinde denizde herkes tetikte bekler, balığı bulduğumuz zaman herkes hazır oldadır. Tekne boyaması, tersanesi kızağı, ağ bakımları bunlar yapılmadan bir şey olmaz. Hepsi yeniden elden geçiyor."

Balıkçı Ercan Bayraktar da 23 yıldır bu mesleği yaptığı ifade ederek, "Bu sene balık güzel görünüyor, palamut bekliyoruz. Takdir Cenab-ı Allah'ın. Bunun havası var, fırtınası var. Her şeyi var, her şey kadir kısmet meselesidir. Biz bismillah diyerek marşa basıp denize açıldık mı her şeyin gerisi gelir." şeklinde konuştu.

Erken kapatılan sezon açıldı

Bursa'da Karacaali Mahallesi'nde, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mart ayının sonlarında erken kapatılan sezonun açıldığını belirtti.

Aygün, "Bu gece yarısından itibaren balıkçılarımız, Marmara Denizi'nde avlanmaya başlayacak. Her türlü sağlık tedbirini elden bırakmadan inşallah bu sezonu bolluk ve bereket içinde geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Bursa'nın 115 kilometrelik sahil uzunluğu ve 9 balıkçı barınağına sahip olduğunu aktaran Aygün, kentin Marmara Denizi ve Karadeniz'de avlanan su ürünlerinin Batı Anadolu’ya naklinde önemli bir geçiş ve kapı görevi gördüğüne dikkati çekti.

Muğla'da balıkçılar "vira bismillah" dedi

Muğla'nın Milas ilçesinde yeni av sezonunun açılış töreninde, sezonun ilk mezadı yapıldı.

Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Milas Kaymakamı Eren Arslan, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin, iç suları da düşünüldüğünde balıkçılık anlamında zengin bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kaçak ve yanlış avlanma yöntemlerinin verdiği zarara dikkat çeken Arslan, "Kendi yanlışlarımız yüzünden tabiri caiz ise geleceğimizin sermayesini bugünden harcıyoruz. Torunlarımıza miras bırakmamız gereken denizleri, nimetleri yanlış şekilde tüketiyoruz. Bunlara dikkat etmeliyiz." dedi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise deniz kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde ülke üretiminin yüzde 65'inin Muğla sınırları içerisinde yapıldığını, yine il genelinde iç sularda gerçekleştirilen alabalık üretimi ile Muğla'nın Türkiye'de lider olduğunu söyledi.

Tören, balık mezatı ve balıkçıların "vira bismillah" diyerek denize açılmasıyla sona erdi.

Tekirdağlı balıkçılar av sezonunu açtı

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi tarafından balıkçı barınağında 2020-2021 sezonu açılış programında dua edildi.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bütün balıkçılara bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeleri dileğinde bulunarak, tatlı ikram etti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da verimli bir yıl olması için dua ederek sezonu açacaklarını dile getirdi.

Pehlivanoğlu, saat 24.00'ten sonra balıkçıların ağları denize atacaklarını ifade ederek, balık bol olursa hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünün güleceğini ifade etti.

Balıkçı İdris Şeremet de geçen yıl sezonu erken kapattıklarını ve yeni umutlarla sezona başlayacaklarını aktardı.

Gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ağ atarak gece boyunca avlanacak.

Akçakoca'da balıkçılar denize açıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde limandaki balıkçı barınağından hareket eden gırgır ve küçük balıkçı tekneleri av yasağının sona ermesiyle ağlarını denize bıraktı.

22 yıldır balıkçılık yapan Şenol Bozoğlu, AA muhabirine, geçen yıl denizlerde bereket olmadığını söyledi.

Palamut, çinekop, istavrit gibi balıkların bu yıl kendini gösterdiğini ifade eden Bozoğlu, "Beklentilerimiz açıkçası yüksek. İnşallah 'Vira bismillah' diyeceğiz. Bakacağız bakalım, kısmet diyelim. Mezgittir, barbunyadır, tekirdir inşallah olursa kalkan olur. Bakalım niyetimiz bu şekilde." diye konuştu.

Limandan çıktıktan sonra yaklaşık 3,5 mil açıldıklarını dile getiren Bozoğlu, şöyle konuştu:

"İlk ağımızı oradan atıyoruz. Balığın durumuna göre daha da açığa çıkabiliyoruz. Kıyıya inemiyoruz çünkü 3 milin aşağısı yasak. Yani 4 mil, 4,5 mil gibi balığın durumuna göre avlanacağız. Ereğli taraflarına, doğu tarafına olabilir veya batı tarafları olabilir, bakacağız."

Tezgahların bu sene şenlenmesi temennisinde bulunan Bozoğlu, "Balık çok olursa vatandaş da ucuz balık yer diye düşünüyorum. Balık bol olsun. Herkes yesin. Gariban da yesin zengin de yesin." ifadesini kullandı.

Kastamonu'da balık avı sezonu törenle açıldı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Tarım İlçe Müdürlüğünün organizasyonuyla Ginolu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun Türkiye'de Karadeniz'e en uzun kıyı şeridi bulunan il olduğunu, kentin balıkçılık potansiyelinin de yüksek olduğunu belirtti.

Çatalzeytin'den Cide ilçesine kadar mevcut 9 balıkçı barınağında balıkçılık faaliyetlerinin yoğun şekilde yürütüldüğüne işaret eden Çakır, "Balıkçılıkla uğraşan hemşehrilerimizin gayretleriyle ilimizde bu faaliyetler yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Dolayısıyla birçok ailemiz de balıkçılıktan ekmek yiyor. Başta sahil bandı olmak üzere tüm Türkiye bundan istifade ediyor. Yani bölgemizden ülke ekonomisine de bir şekilde doğrudan katkı sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Çakır, sezonun Çatalzeytinli balıkçılar başta olmak üzere tüm balıkçılara hayırlı olmasını temenni etti.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ise denizlerin balıkçılara iş, aş ve ekmek olmasını dileyerek "vira bismillah" dedi.

Konuşmalar sonrasında dua edilmesinin ardından balıkçılar demir aldı.

AG Su Ürünleri teknesiyle denize açılan Vali Çakır ve beraberindekiler, teknenin kaptanı Aytaç Güzelaydın'dan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Tekneye, TCSG-96 İnebolu Bot Komutanlığı'na ait sahil güvenlik gemisi de eşlik etti

Ordulu balıkçılar denize ağlarını bıraktı

Yaklaşık üç ay süren yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlar getirmesini temenni etti.

-

Zorlu geçen bir hazırlık sürecinin ardından yeniden denizlerde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Aydemir, sezonun genelinden umutlu olduklarını kaydetti.

Aydemir, vatandaşların bu sezon bol bol palamut yiyeceğini ümit ettiklerini belirterek, fiyatların da uygun olacağını aktardı.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz'de kazasız belasız bir balık sezonu geçirmeyi temenni ederek, "Bu sezon hem palamuttan hem de hamsiden umutluyuz. Bizim ekmeğimiz denizde. İnşallah herkesin yüzü güler." dedi.

Perşembe ilçesine bağlı Kışlaönü Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan gırgır teknesi Serkan Karadeniz'in kaptanı Osman Küçük ise sezonun iyi geçmesini diledi.

Bu sezon özellikle palamuttan umutlu olduklarını dile getiren Küçük, "Yaklaşık 30 tayfa ile denize açılıyoruz. İnşallah bol miktarda palamutla geriye döneceğiz. Temennimiz bu sezon tüm Türkiye'ye ucuz palamut yedirmek." diye konuştu.

Karamürselli balıkçılar "Vira bismillah" dedi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi sahilinde son hazırlıklarını yapan balıkçılar, ailelerinin dualarıyla denize açıldı.

Tekneleriyle kortej oluşturan balıkçılar, meşale yakarak denizde görsel şölen sundu.

Balıkçıları uğurlamaya gelen Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, balıkçılara yeni av sezonunda bol kazançlar, kazasız belasız av sezonu dileyerek "Ağları bol balık dolsun, hayırlı olsun." dedi.

Karadenizli balıkçılar 4,5 aylık aranın ardından mavi sulara açıldı

Karadeniz'de 4,5 aylık aranın ardından hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek teknelerle mavi sulara açıldı.

Samsun'da av yasağının bitmesi dolayısıyla Canik Balıkçı Barınağı'nda Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın da katılımlarıyla program düzenlendi.

Programda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, 4,5 aylık aradan sonra "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. Özellikle pandemi sürecinde balık ile beslenmenin vücut direncini arttırdığını dile getiren Dağlı, "Balığın, çocukların beslenmesi, omega 3 ihtiyacı ve vücudumuzun gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri içermesi sebebiyle ne kadar faydalı bir besin olduğunu biliyoruz." dedi.

Balıkçılığın ihracata da destek olduğuna değinen Dağlı, "20 milyon avronun üzerinde balıkçılık sektöründen ihracatımız var. Yakakent tarafında su ürünleri çiftliklerimiz var. Bunun istihdama da ayrı katkısı var. Mavi vatan dediğimiz aslında budur. Ben balıkçılara hayırlı kazançlar diliyorum." diye konuştu.