  • BIST 1.559
  • Altın 440,830
  • Dolar 7,4039
  • Euro 9,0027
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Balıkesir’de uyuşturucu taciri 7 kişi tutuklandı

BALIKESİR merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir’de uyuşturucu taciri 7 kişi tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik soruşturma başlatıldı. Sokak satıcılarının yakalanması ve suç organizasyonun deşifre edilebilmesi amacıyla yürütülen operasyon kapsamında Balıkesir merkezli, Bursa, İstanbul ve Muş illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Zehir tacielerinin evlerine yapılan baskınlarda 3 bin 405 adet uyuşturucu hap, 55 gram esrar, 21 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 pompalı av tüfeği ve bunlara ait 42 adet fişek ile 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 2 kapsam dışı komando bıçağı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Balıkesir Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısında çıkan 8 zanlıdan 7’si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu'da 334 bin TL değerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi13 Ocak 2021 Çarşamba 16:35
  • Emekli öğretmen evinde fenalaşıp, öldü13 Ocak 2021 Çarşamba 16:25
  • Adana'da suç örgütü soruşturmasında biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı13 Ocak 2021 Çarşamba 09:11
  • Ankara'da 1 kişi, hurda otomobilin içerisinde ölü bulundu12 Ocak 2021 Salı 22:37
  • İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ganalı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı12 Ocak 2021 Salı 22:37
  • Sakarya'da çanta içince kemik parçaları bulundu12 Ocak 2021 Salı 22:36
  • Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı12 Ocak 2021 Salı 22:35
  • Kaldığı apart dairede başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu12 Ocak 2021 Salı 21:38
  • Kaldırıma çıkarak Yunus’un ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı12 Ocak 2021 Salı 20:47
  • Jandarmanın 3 haftalık uyuşturucu takibinde 2 gözaltı12 Ocak 2021 Salı 20:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti