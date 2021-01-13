Balıkesir’de uyuşturucu taciri 7 kişi tutuklandı

BALIKESİR merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik soruşturma başlatıldı. Sokak satıcılarının yakalanması ve suç organizasyonun deşifre edilebilmesi amacıyla yürütülen operasyon kapsamında Balıkesir merkezli, Bursa, İstanbul ve Muş illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Zehir tacielerinin evlerine yapılan baskınlarda 3 bin 405 adet uyuşturucu hap, 55 gram esrar, 21 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 pompalı av tüfeği ve bunlara ait 42 adet fişek ile 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 2 kapsam dışı komando bıçağı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Balıkesir Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısında çıkan 8 zanlıdan 7’si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.