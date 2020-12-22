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Barajlar alarm veriyor

Beklenen yağışların bir türlü gelmemesiyle birlikte Ankara’daki barajlar alarm vermeye başladı. Başkent’in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı yeni yıla sayılı günler kala yüzde 21’e kadar düştü. 
Barajlar alarm veriyor

Ankara’daki barajlar alarm veriyor! Başkent’in içme ve kullanma suyu ihtiyacını sağlayan 10 tane barajdaki su seviyesinin her geçen daha da düştüğü görülüyor. Küresel iklim değişikliği, Ocak ayına yaklaşmamıza rağmen beklenen yağışların hala gerçekleşmemesi ve bilinçsiz su tüketimleri gibi birçok neden barajları kuruma noktasına getirdi. 22 Aralık ASKİ verilerine göre barajlardaki su doluluk oranı yüzde 21.57’ye kadar düştü. Barajlardaki toplam su miktarı ise 341 milyon 786 bin metreküp oldu.

YÜZDE 22.5 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ) dijital sensörlerle online sistemde anlık olarak yaptığı ölçüm raporlarına göre Başkent’in su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 22 Aralık’ta yüzde 21.57 olarak ölçüldü. Toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp olan 10 barajda 22 Aralık itibarıyla toplamda bulunan su miktarı ise 341 milyon 786 bin metreküp oldu. 

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AYLARA GÖRE BARAJLARA GELEN SU MİKTARLARI 
Haziran ayında barajlara toplamda 59 milyon 555 bin 50 metreküp, temmuz ayında 9 milyon 511 bin 122 metreküp, eylül ayında 7 milyon 480 bin 303 metreküp, ekim ayında 6 milyon 912 bin 254 metreküp, kasım ayında 6 milyon 399 bin 930 metreküp su geldi. Yılın bitmesine son 9 gün kala Aralık ayında barajlara gelen miktarı ise 6 milyon 297 bin 103 metreküp olarak ölçüldü. 

BARAJLARDA KALAN SU MİKTARI 
Başkent’e içme ve kullanma suyu sağlayan 10 barajdaki kalan su miktarı şöyle: 

Baraj Adı                   Toplam Hacim (M3)    SU Miktarı (M3)    SU Yüzdesi (%)
Akyar Barajı                  56.000.000                8.260.000               14,75
Çamlıdere Barajı          1.220.380.000           252.350.000           20,68
Çubuk 2 Barajı              22.445.000                6.295.000               28,05
Eğrekkaya Barajı          112.300.000              36.298.000             32,32
Kargalı Barajı                542.000                     34.000                     6,27
Kavşakkaya Barajı        80.835.000               7.049.000                8,72
Kurtboğazı Barajı          92.053.000               31.500.000             34,22
Peçenek Barajı              60,934,000               22,833,701              37,47
Türkşerefli Barajı          5,668,500                  894,031                   15,77
Uludere Barajı               16,292,000               5,102,712                 31,32

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“SUYUN HER BİR DAMLASI ÇOK KIYMETLİ”
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkentlilerden suyu tasarruflu kullanmalarını istiyor. Sık sık bu konuda yöneticiler çağrı yapıyor. ASKİ’nin toplam abone sayısının 2 milyon 433 bin 548 olduğunu ve kentte kişi başı günlük tüketilen su miktarının 237 litre ölçüldüğünü belirten Öztürk, pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatarak şu çağrıyı yapıyor: “Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimi nedeniyle son aylarda Türkiye genelindeki barajlarda doluluk oranlarında önemli düşüşler gözleniyor. Ankara’da durum şimdilik geçen yıldan daha iyi olabilir ancak geleceği de düşünerek suyu tasarruflu kullanmaya mutlaka özen gösterelim. Bu konuda bilinçli birer vatandaş olarak lütfen arızalı muslukları tamir ettirelim ve hiçbir zaman boşa su akıtmayalım. Suyumuzun her bir damlası çok kıymetli. Bu konuda her zamankinden daha duyarlı ve özenli olalım.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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