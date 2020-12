Beklenen yağışların bir türlü gelmemesiyle birlikte Ankara’daki barajlar alarm vermeye başladı. Başkent’in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı yeni yıla sayılı günler kala yüzde 21’e kadar düştü.

Ankara’daki barajlar alarm veriyor! Başkent’in içme ve kullanma suyu ihtiyacını sağlayan 10 tane barajdaki su seviyesinin her geçen daha da düştüğü görülüyor. Küresel iklim değişikliği, Ocak ayına yaklaşmamıza rağmen beklenen yağışların hala gerçekleşmemesi ve bilinçsiz su tüketimleri gibi birçok neden barajları kuruma noktasına getirdi. 22 Aralık ASKİ verilerine göre barajlardaki su doluluk oranı yüzde 21.57’ye kadar düştü. Barajlardaki toplam su miktarı ise 341 milyon 786 bin metreküp oldu.

YÜZDE 22.5 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ) dijital sensörlerle online sistemde anlık olarak yaptığı ölçüm raporlarına göre Başkent’in su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 22 Aralık’ta yüzde 21.57 olarak ölçüldü. Toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp olan 10 barajda 22 Aralık itibarıyla toplamda bulunan su miktarı ise 341 milyon 786 bin metreküp oldu.

AYLARA GÖRE BARAJLARA GELEN SU MİKTARLARI

Haziran ayında barajlara toplamda 59 milyon 555 bin 50 metreküp, temmuz ayında 9 milyon 511 bin 122 metreküp, eylül ayında 7 milyon 480 bin 303 metreküp, ekim ayında 6 milyon 912 bin 254 metreküp, kasım ayında 6 milyon 399 bin 930 metreküp su geldi. Yılın bitmesine son 9 gün kala Aralık ayında barajlara gelen miktarı ise 6 milyon 297 bin 103 metreküp olarak ölçüldü.

BARAJLARDA KALAN SU MİKTARI

Başkent’e içme ve kullanma suyu sağlayan 10 barajdaki kalan su miktarı şöyle:

Baraj Adı Toplam Hacim (M3) SU Miktarı (M3) SU Yüzdesi (%)

Akyar Barajı 56.000.000 8.260.000 14,75

Çamlıdere Barajı 1.220.380.000 252.350.000 20,68

Çubuk 2 Barajı 22.445.000 6.295.000 28,05

Eğrekkaya Barajı 112.300.000 36.298.000 32,32

Kargalı Barajı 542.000 34.000 6,27

Kavşakkaya Barajı 80.835.000 7.049.000 8,72

Kurtboğazı Barajı 92.053.000 31.500.000 34,22

Peçenek Barajı 60,934,000 22,833,701 37,47

Türkşerefli Barajı 5,668,500 894,031 15,77

Uludere Barajı 16,292,000 5,102,712 31,32

“SUYUN HER BİR DAMLASI ÇOK KIYMETLİ”

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkentlilerden suyu tasarruflu kullanmalarını istiyor. Sık sık bu konuda yöneticiler çağrı yapıyor. ASKİ’nin toplam abone sayısının 2 milyon 433 bin 548 olduğunu ve kentte kişi başı günlük tüketilen su miktarının 237 litre ölçüldüğünü belirten Öztürk, pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatarak şu çağrıyı yapıyor: “Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimi nedeniyle son aylarda Türkiye genelindeki barajlarda doluluk oranlarında önemli düşüşler gözleniyor. Ankara’da durum şimdilik geçen yıldan daha iyi olabilir ancak geleceği de düşünerek suyu tasarruflu kullanmaya mutlaka özen gösterelim. Bu konuda bilinçli birer vatandaş olarak lütfen arızalı muslukları tamir ettirelim ve hiçbir zaman boşa su akıtmayalım. Suyumuzun her bir damlası çok kıymetli. Bu konuda her zamankinden daha duyarlı ve özenli olalım.”

