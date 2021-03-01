Barajlardaki Doluluk Oranları Yavaştan Hareketlendi

Barajlardaki su seviyesi son beş ayın zirvesine yükseldi. Bu geçtiğimiz günlere göre sevindirici haberken geçmiş yıllarla kıyaslarsak hala düşük bir oran. Kuraklık kapıda diye kaygılanırken bu oranın yükselmesi az da olsa yüreklere su serpti. Tam anlamıyla doluluk sağlanamasa da bunla yetinmeyi de bilmeli insan. Sayısal verilere bakacak olursak eğer;

İstanbul'da etkili olan yağmurlu ve kar yağışlı sistemler barajların doluluk oranını olumlu yönde etkiledi. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33 olarak ölçüldü.

İstanbul’da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16’ya kadar düşmüştü.

Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33’e ulaştı. Ancak yine de İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında düşük kaldı. Aynı dönemin 2020 yılında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 62.44 olarak kayıtlara geçmişti. Bir önceki yıl 2019 ise doluluk yüzde 91.37 olarak ölçülmüştü. Barajlarda şu anda 445 milyon metre küp su birikti. Bu su miktarı hesaplamalara göre bu su hiç yağmur yağmaması durumunda bile yaklaşık 160 gün yetiyor. Bırak yılları, ayları sadece 160 günden bahsediyorlar. Bu çok çok az bir gün sayısı. Yağışlar bu şekilde devam ederse doluluk oranı artacak ve dolayısıyla günlerden değil belki de yıllardan söz edilecek. Ama şu anki oran ile bakılacak olursa sadece 160 gün! Suyun değerini korumakla ilgili daha öncesindeki yazımda bahsetmiştim. Ama bazı şeyler doğal yaşamın dışında gelişmekte. Kar yağması, yağmur yağması gibi. Buna insanlığın bir artı ya da eksisi olmaz. Tamamen insanlık dışı olanaklarla sunulan imkan dahilinde. Barajların doluluk oranına bu imkan çok büyük katkı sunmakta.

Ama insanlık da gerekeni yapmalı, suyuna sahip çıkmalı ki 160 gün diye cüzi bir rakam söz konusu olmasın. Susuz bir hayat düşünmektense suyun değerini bilen insanlar yaşatır suyun ömrünü. Her konuda olduğu gibi bilinçli birey olmak fark yaratır. Bu fark olumlu yansır yaşama.

Barajlarımızın gün gün doluluk oranlarına bakalım;

6 Şubat: % 44,34

7 Şubat: % 44,55

8 Şubat: % 44,70

9 Şubat: % 44,78

10 Şubat: % 44,99

11 Şubat: % 45,09

12 Şubat: % 45,48

13 Şubat: % 46,11

14 Şubat: % 46,44

18 Şubat: % 48.67

19 Şubat: % 49.16

20 Şubat : % 50.03

21 Şubat : % 50.56

22 Şubat : % 51.33

Bakılacak olursa oranlar gün geçtikçe artış göstermiş. Buna en büyük katkı yoğun kar yağışı ve yağmur etkili olmuştur. Bir nebze de olsa sevindirdi bu oranlar. Hava durumu güneşli günlerin geri geleceğini söylemiş olması bize bu oranlar yükselir mi diye sormamızı engellemiyor değil. Oranlar yükselir mi bilinmezken bu oranlar bizler için yetmeyeceği gayet iyi bilinmekte. Bundandır kaygıya düşmemiz. Su hayatımızı temsil ettiği için insanlık için değerini ne kelimeler ne cümleler ifade edebilir. Onun yokluğu insanlığın sonunu çok rahat getirir. Bunları düşünmek bile o kadar zorken onsuzluk! Sevgiyle kalın...